乌克兰军人在美训练使用弹簧刀无人机

俄罗斯侵乌战争

Switchblade 300是一种可背负和快速部署的战术导弹系统，用于打击超视距（BLOS）目标。

美国五角大楼周三表示，一批乌克兰军人正在美国训练如何使用“弹簧刀”无人攻击机，这种无人机外号“神风特攻”，被视为坦克死敌。另外一个相关的消息是，根据泰晤士报报道，英国国防部计划向乌克兰派遣新型装甲车。

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专家分析，“弹簧刀”是一种介于巡航导弹和无人作战飞行器之间的智能导弹武器，这种导弹可以在目标区游荡一段时间以搜索目标，并在定位目标后收起双翼，变成一枚小型巡航导弹，与袭击目标同归于尽，被形容为“神风特攻”。

美国国防部发言人表示，一小批乌克兰军人早在俄罗斯侵乌战争爆发前的去年秋天就已进入美国，美国正好利用他们在美的机会进行培训，熟悉掌握如何发射弹簧刀无人机。一名匿名的五角大楼高管表示，这批乌克兰军人大约十二人左右，很快重返乌克兰。

星期二，美国国防部长奥斯汀出席国会听证会时表示，美国在乌克兰境外帮助培训乌克兰军人，旨在熟练掌握美国提供的武器。“他们中的一些人正在美国培训”。他还补充说。

美国总统拜登3月16日宣布，将向乌克兰提供100个“自杀式”无人机，这种无人机只有在找到目标后才会爆炸，其中较小的一种可供炸毁轻型装甲车，稍大的可供炸毁重型坦克。

美国国防部发言人表示，这批武器周初抵达乌克兰。

华盛顿还在周二宣布，将以标枪反坦克系统的形式向乌克兰提供多达1亿美元的额外军事援助，这些标枪已成为乌克兰士兵对抗俄罗斯军队的首选武器。

当被问及新标枪的用处时（乌克兰人在要求更好的防空防御的同时已经收到了数千枚标枪），五角大楼发言人指出，这些肩扛式便携式导弹发射器被设计用来刺穿坦克装甲，但 "这并不意味着它们不能用于其他车辆，甚至必要时用于打击固定目标"。

另据英国泰晤士报报道，英国国防部计划向乌克兰派遣装甲车，其中包括马士提夫”（Mastiff）装甲车和“豺狼”(Jackal)装甲车。

侵乌的俄罗斯军队目前调整战略，集中力量攻打乌东地区，乌克兰方面向西方要求提供更多的武器。