争取香港自决组织称重新运作 内弛外张

香港/政治

在《港区国安法》生效日宣布遣散所有香港成员、主张香港民族独立的「香港民族阵线」，昨(5日)在脸书宣布重新运作，声称会集合海外港人资源和发展海外实业以进行训练，「为光复祖国鞠躬尽瘁」。声明未有交代组织是否在港重新运作，亦未引起网民热切讨论，但已引起警方关注。

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表明以「确立香港民族，重夺自决权利」为目标的香港民族阵线，在前年6月30日国安法生效日宣布撤退人员，其重新运作声明解释，当时是考虑到组织仍有核心成员滞留于香港这个「敌占区」，故不得不暂停在香港的活动。「阵线」的台湾和英国分部声称继续运作，但脸书等社交平台甚少发帖，之前最后一篇帖文发出日期是前年的7月底。

但静止近两年后，「阵线」在本月1日发表帖文，指即将重临，呼吁订阅关注；及至昨日，「阵线」发表重新运作声明，但两则帖文的关注度都十分低，新的中英文版帖文发出一天，有发出表情包的网民只有二百余人，转发的不足20人，11人发表评论，多为支持和打气信息，但亦有人质疑发帖人只是空口讲白话。

声明指出，从未停止为「港独大业」奔走，现拟以日本江户时代成立贸易组织以支持改革的龟山社中为典范，「矢力集合海外港人资源，发展海外实业，进行有系统的招募和训练，培养出各类人才，为光复祖国鞠躬尽瘁。」呼吁「滞留手足」留有用之躯，待他日时机成熟之际内外呼应」。

阵线声明引起警方关注，但警方响应传媒查询是否涉及国安法时表示，不评论个别个案，重申若有违法，必会依法处理。不过，从香港特首一职退下来后转任政协副主席的梁振英今早发帖揶揄，指台湾审批港人定居申请越来越严之际，「阵线」台湾分部发言人Poppy（化名）向《明报》表示，期望重新整合在台湾的港人，延续抗争力量，质疑这「会害死多少在台湾的正常香港人？」

香港民族阵线于2015年成立，一直鼓吹「勇武抗争」，宣布遣散在港成员后，身兼发言人的前立法会议员梁颂恒亦于同年年杪流亡美国寻求政治庇护。组织核心成员卢溢燊早在2019年7月因管有约1公斤炸药TATP而被捕，他承认管有爆炸品意图危害生命或财产罪，去年被判囚12年。