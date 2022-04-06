北约秘书长警告：俄乌战争可能会持续“数月甚至数年”

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北约组织和七国集团外长在比利时布鲁塞尔举行会议，就支持乌克兰、加强制裁俄罗斯协调行动采取进一步措施。欧盟准备实施第5轮制裁中断俄罗斯煤炭进口。北约秘书长斯托尔滕贝格警告，俄罗斯总统普京并未放弃“控制整个乌克兰”的目标，这场战争可能会持续“数月甚至数年”。

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法新社报道，北约外长会议周三在比利时布鲁塞尔举行。北约秘书长斯托尔滕贝格在会上表示，“我们必须实事求是。战争可能会持续很长时间，几个月甚至几年。俄罗斯总统普京并未放弃“控制整个乌克兰”的目标。这就是为什么我们必须为支持乌克兰、维持对俄罗斯制裁和加强北约防御做长期的准备。

北约外长会议期间还将举行七国集团会议。加强对俄罗斯的制裁将是会议的主要议题。

斯托尔滕贝格表示，“乌克兰迫切需要军事支持，这就是为什么北约盟国同意继续向乌克兰提供多种不同类型的军事装备，(包括重型装备和轻型武器系统）极其重要。我们已经看到这种军事支持已初见成效”。

美国国务卿布林肯在与北约秘书长斯托尔滕贝格共同出席记者会时表示，“如果俄罗斯继续侵略乌克兰，我们将做三件事：继续支持乌克兰人，继续对俄罗斯施加巨大压力，加强联盟的防御。”

美国已额外提供一亿美元，用于资助乌克兰购买武器。布林肯在布鲁塞尔接受美国媒体MSNBC的采访时说：“俄罗斯每派一辆坦克到乌克兰，我们就向乌克兰提供十件反坦克武器。”

斯托尔滕贝格也表示，“这场战争现在必须结束，普京完全可以通过撤军结束战争”。

另外，欧盟周三讨论第5波对俄罗斯的制裁行动，欧盟高级外交及政策高级代表博雷利将开战以来，欧盟因进口俄罗斯能源，付给俄罗斯总统普京的350亿欧元，与军援乌克兰的10亿欧元进行对比，呼吁欧盟必须继续援助乌克兰防御需求。

博雷利表示，自开战以来，欧盟进口俄罗斯能源共给了普京350亿欧元，而军援乌克兰则为10亿欧元，他呼吁欧盟"继续武装乌克兰，少点掌声、多点援助"。

欧盟周三讨论第5轮制裁措施，包括禁止购买俄罗斯煤炭、全面禁止与俄罗斯4大银行交易、禁止俄罗斯船只进入欧盟旗下港口等。欧盟执委会主席冯德莱恩此前表示，欧盟也正在研拟禁止进口俄罗斯石油；德国外交部长贝尔伯克说，煤炭禁令只是迈向禁止所有俄罗斯化石燃料的第一步。