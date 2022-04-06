新丝绸之路上的德中火车货运明显下滑

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自欧盟制裁俄罗斯以来，德国和中国之间的铁路集装箱运输大大下滑。

据德国《经济周刊》报道，自欧盟制裁俄罗斯以来，德国和中国之间的铁路集装箱运输大大下滑。企业客户担心货物安全，并避免通过俄罗斯过境。

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运营公司的广告承诺的是一个平稳的运输以及优于其他运输途径的优势。通过新丝绸之路，从杜伊斯堡到中国的货运“比轮船更快，同时比空运便宜得多”，运输时间只“需12到16天”。对欧洲最大的内陆港口杜伊斯堡港而言，铁路运输已被证明是划算的运输方式。每周约有60列来自中国的集装箱列车抵达杜伊斯堡。

但乌克兰战争使局势发生了很大变化。杜伊斯堡港运营商说，战争对港口业务的影响非常明显。丝绸之路从中国开往杜伊斯堡港的火车通常途经俄罗斯、白俄罗斯和波兰。尽管货运基本上按计划进行，但一些客户已经减少了他们的预订或试图将运输转换为海运。他们“担心缺乏保险保证和制裁造成的限制”，担心禁止运输某些货物和工业品。现在几乎没人想过境俄罗斯了。

多年来，新丝绸之路上的中国列车已成为空运和海运的重要替代运输方式。但越来越多的商业客户现在正在避开通过俄罗斯的铁路运输线路。而其他铁路路线只是部分可行。

业内人士称，并不存在直接禁止通过俄罗斯和白俄罗斯的铁路过境运输的制裁措施。俄罗斯国家铁路公司只受到金融制裁。这意味着不禁止合作。

2020年，约有12000列火车在丝绸之路上穿梭于中国和欧洲之间。国际货运代理都将中国列车牢牢地纳入了他们的计划。比如德铁信为汽车制造商宝马管理从莱比锡到中国东北沈阳的汽车零部件的运输。邮政子公司“DHL 火车线路”安排欧洲和中国重要商业中心的定期发车时间。

2019年，杜伊斯堡和中国之间平均每周有35到40趟列车运行。2020年第二季度以来，每周有多达60趟列车运行。重要的是，自去年中期开始，列车甚至完全成对运行。2017年时，来自中国的三列火车尚只有一列返回中国。2021年的数据显示，这已经成为过去了。

自今年2月24日俄罗斯对乌克兰开火后，对前往中国的货运列车的需求急剧下降。例如，德国铁路公司报告称，企业客户明显不愿意通过德国铁路货运子公司预订中国列车上的集装箱。

据汉堡港运营商消息，自制裁开始以来，汉堡港出口运输业务也明显出现下滑。