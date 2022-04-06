李家超仍未宣布参选特首 北京在港机构已为李「助选」

香港/政治

香港下届待首提名期已踏入第四天，盛传日内会宣布参选的港府第二把手李家超仍未正式宣布，但随着竞选期缩短，下届特首的竞选工作日益倚赖中国的在港官方机构协调和支持，包括中联办今(6日)早开始会见政协常委等建制派人士，而中国全国性组织侨联的副主席卢文端亦撰文，不点名地为被指是「武官」的李家超造势，称为回击英美，来届特首必须是能够顶住压力「义无反顾落实《港区国安法》和新选举制度的『铁汉子』」。

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时事评论员刘锐绍亦表示，若李家超参选并当选，反映北京仍把国家和政权安全放在「压倒性地位」，其与中国公安合作经验亦是优势，但质疑保安官员出任特首会令官方容易把外部因素和本地民怨因素混为一谈，并从紧处理，以致无法妥善解决根本矛盾；他亦质疑李家超重于安全等工作，能否应付香港经济复苏、发展金融、国际事务等棘手问题。但不少建制派人士已为李减压，称李家超愿意聆听意见，其班子会有熟悉不同范畴的官员协助，应不成问题。

不同消息人士表示，政务司长李家超「最快」今天辞职参选，但李本人中午前未有回应，而已表明不寻求连任的香港特首林郑月娥今早出席例行抗疫记者会时表示，至今仍未收到任何官员的辞职信。不过，北京的中央政府驻港联络办公室今早9时开始分批约见负责投票选出特首的选举委员会委员，现场所见，出席会晤的，有政协常委唐英年和中华全国归国华侨联合会(简称侨联)副主席卢文端，部分政党核心则在昨日到中联办接受疫情检测，为会晤作准备。据了解，会晤是传达特首战的最新指示，而建制派网媒《香港01》引述与会的消息人士称，会面透露李家超今日会宣布辞职，待国务院批准及免职后，正式公布参选；会面呼吁选委支持李家超这唯一人选。

综合建制派传媒的消息报道，李家超的竞选团队亦由中联办牵头协助筹组，成员包括曾为林郑月娥助选的建制派。特首选举提名期至本月16日结束，届时若只有一名候选人，近1500名选委仍需在5月8日投票，候选人需取得过半数票支持才能当选。

陈景祥：下任特首属过渡人物 五年后完成二次回归

有分出席中联办会晤的中国侨联副主席卢文端，在今天的《明报》撰文，指在香港特首选举前夕，美国和英国先后发表有关香港的报告，攻击香港新选举制度，他认为这是干扰破坏香港选举行动的延续，企图影响即将展开的特首选举。对此，北京的中央政府定会强力回击美英，故新一任特首人选必然是能够顶住美英压力的铁汉子，而能得到中央支持的人选，必将是一名在「止暴制乱」、实施国安法和新选举制度中经受考验，能够扛得起美英压力的爱国爱港人士。他认为，这是中央对美英打「香港牌」遏制中国发展的必然响应。

卢文端没有点名李家超，但众所周知，李作为时任保安局长， 在2019年主责推动修订逃犯条例，并以强硬手腕应对日益激烈的反修例运动；其后于去年6月获擢升为第二把手的政务司长之职。

资深传媒人陈景祥今天亦在《明报》撰文，指李家超被美国制裁，将是他最重要的政治资产。但他指出，经「完善选举制度」后，北京已完全掌控香港的政治体制，由来届开始可以建立一个它完全「信得过」的政府班子，并逐步培养接班梯队，故来届不论由谁当特首，相信都只是过渡人物，因为这些人都是从「旧体制」中选拔出来的；他相信，五年之后第七届的特首和港府官员，应该才是北京一手培养、符合北京要求的「管治班子」，届时香港才算真正「二次回归」。