李家超参选特首 「武官」治港时代将至 评论忧香港走上自阉之路

香港/政治

香港特首选举提名期踏入第四天，港府第二把手李家超宣布参选，并极有可能是惟一的候选人，在等额选举的情况下若能得过半数负责投票的选举委员会支持当选，有可能成为首位长期服务警队和保安系统的「武官」晋身统领香港这个国际金融中心的领导人。时事评论员刘锐绍向本台表示，李家超是未来强硬政策的理想执行者，在北京垂直管治的势态下，香港这个金融中心难免被波及，并走上自阉之路。

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行政长官办公室今（6日）午3时发稿，指特首林郑月娥已收到政务司长李家超请辞，并已根据《基本法》第48条第五款呈交北京的中央人民政府审批，而李则实时休假。不过，新闻稿未有提及政务司长一职的署任安排。 李家超其后于傍晚向传媒宣布，指如辞职获中央批准，将会参与新一届特首选举。他感谢特首两度委任他当问责官员，亦感谢与他共事的问责团队、立法会议员、同僚，以至港人。他未有回答记者提问便离去。

中国政府驻港机构在李家超宣布参选前，已为他进行协调和凝聚支持的工作，包括会晤具代表性的选委会委员，据了解，会晤下达支持李家超的指示，并指北京只支持一人参选。其后，有传有意再选的前特首梁振英，其「铁粉」张志刚回复传媒时表示，支持李家超参选。而今早出席会晤的中华全国归国华侨联合会副主席卢文端事后向网媒《香港01》表示，李家超是特首人选，指澳门的一人参选模式最适合香港形势，因为香港仍在全力抗疫，选举期亦较仓卒。

刘兆佳料中央会协助组班 刘锐绍称北京垂直管治将更明显

对于李家超的工作背景较为单一，只有保安经验，被指复苏香港经济和令香港社会复和可能成为他的短板等问题，与国务院港澳事务办公室有密切关系的中国港澳研究会副会长刘兆佳表示，中央会协助港府组建新一届领导班子，务求有不同专业知识的精英加入港府，确保港府有能力维护国家和香港的安全外，亦能治理经济、社会和民生等问题。他强调，北京政府会做好领导、指导和督导港府的职能。

时事评论员刘锐绍指出，北京这种垂直管理的方式，在李家超年代将会更加明显，治港代理人的角色将日渐缩少。对于北京来说，李家超在维护国家安全和政权安全方面发挥积极作用，故此他不熟稔其他方面的工作并不重要，因香港政策已由北京控制。

他续称，北京有一种心态，就是英国管治香港时可以「经济宽松、政治收紧」的政策而令香港经济腾飞，北京自然亦可保持香港经济不衰。但刘锐绍认为，中国忽略一个事实是，英国是与西方国家一起令香港成为生金蛋的鹅，如果西方日后不再重视香港的角色，单靠中国转差的经济，是不可能支撑香港经济持续蓬勃的。长此发展下去，香港必然走上自阉的道路。

根据特首选举规定，即使特首只有一位候选人，选委会仍须在5月8日进行投票；候选人须获得过半数，即最少751名选委支持，方可成为下届特首。但在中联办已把支持工作放到明面上的情况，李家超当选并不困难，问题是有多高票当选。

现年64岁的李家超，服务港府45年，当中近八成时间在警队任职，三十五年间，由见习督察升至昵称「警队一哥」的警务处长之职。2012年离开警队并放弃英籍，加入前特首梁振英的班子，获委为副保安局长，五年后晋升为保安局长，直至去年6月才升为港府第二把手的政务司长，可全面接触政府的不同工作，但在位不足一年便欲再上层楼，参选来届特首。

李家超作风强硬，十分维护纪律部队，在任职副保安局长期间的2014年6月，曾先否认有警员假扮反对新界东北拨款计划的示威者，后来改称有派便衣警员「参与游行」；而对有记者高声表露身分后仍被警员抬走，李家超却坚持警方没有犯错，反指记者没有佩戴记者证，警员不知其记者身分，被指睁眼说瞎话。到了2019年，已擢升为保安局长的李家超，负责推动修订逃犯条例的工作，结果触发香港有史以来最多人参与的反修例风波，为北京政府以打「黑暴」为名，收紧对香港的「全面管治」，并让中国公安作风藉《港区国安法》在港落实；而李则再上层楼，获委为政务司长。