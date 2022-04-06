王毅与加外长通话：提尊重彼此核心利益 吁处理好台湾问题

中加关系

中国外长王毅周二（4月5日）同加拿大外长乔利通电话，据路透社上海电稿指，王毅表示，两国关系现状不符合双方利益，加方应正视问题，同中方相向而行；他还提醒对方，如果台湾问题处理不好，中加关系就会遭受根本性损害。

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据报道，王毅和加拿大外长乔利通电话时表示，中方始终从战略和长远角度看待和处理中加关系。两国关系现状不符合双方利益，加方应正视问题，同中方相向而行；并提出尊重彼此核心利益、不给中加关系设置新的障碍，以及坚持独立自主、排除不必要的外部干扰等意见。

中国外交部网站周三凌晨新闻稿引述王毅话称：“一个中国原则是中加关系的政治基础。如果台湾问题处理不好，中加关系就会遭受根本性损害。希望加方在涉及中国核心利益的问题上，采取正确的态度和立场。”

他指出，加方应积极客观看待中国，奉行稳健务实的对华政策。中加没有历史纠葛，也没有现实利害冲突，希望加方本着互利共赢的目标，多做有利于增进相互信任、促进双边关系的实事。

中加关系因孟晚舟事件严重受挫，加拿大外长乔利回应王毅称，本着向前看的精神，推动加中关系逐步重回正轨，建设更具韧性的双边关系。

此外，在乌克兰问题上，王毅强调，中方呼吁各方冷静理性思考，为和平创造机会，为谈判开辟前景。当前谈判面临曲折和困难，但只要谈下去，就有停火的可能，就有和平的希望。

乌克兰总统泽连斯基周二对联合国安理会表示，俄罗斯必须对有关战争暴行的指控负责。与此同时，西方准备扩大制裁，包括禁止所有在俄罗斯的新投资。