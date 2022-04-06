美国新一轮对俄制裁 普京两女儿在列

俄罗斯侵乌战争

美国周三对莫斯科推出新一轮经济与金融制裁，尤其针对普京两个成年女儿和俄罗斯最大银行予以制裁。与此同时，美国司法部长加兰宣布，对俄罗斯寡头违反制裁行为提出起诉。英国在制裁俄罗斯储蓄银行同时，宣布终结进口俄罗斯煤炭。

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美国总统拜登周三发推说，“我已明确表示，俄罗斯要为布查惨无人道的屠杀付出沉重且立即的代价。”

一位不愿透露姓名的美国高级官员在电话会议上说："我们正在消蚀俄罗斯的资本、俄罗斯的技术、俄罗斯的人才，我们所采取的各种措施的组合正在形成一个螺旋，随着普京继续在军事上升级，这个螺旋正在加速上升。”根据华盛顿的说法，俄罗斯的经济今年可能崩溃式衰退约15%。

除了周二已推出的禁止在俄罗斯投资之外，美国将对此前已经涉及制裁的占了俄罗斯银行金融业总资产三分之一的俄罗斯联邦储蓄银行，以及俄罗斯最大的私人银行阿尔法银行进行全面封锁，包括冻结其所有与美国金融系统有关联的资产，以及禁止与美国行为人从事任何交易活动。

美国还将制裁 "大型战略性国有企业"，但没有立即披露名单。美国高官表示，这些制裁旨在使俄罗斯成为全球经济中的“弃儿”，将对普京政权主要收入来源之一的能源领域做出例外处理。

美国本周开始时已宣布禁止俄罗斯用美元偿还债务，此举将加速俄罗斯违约。

华盛顿周三还决定制裁俄罗斯总统普京的两个女儿，她们在美国的资产将冻结，她们与美国金融系统的关联将被制裁。

普京的两位成年女儿在俄罗斯媒体上被称为玛丽亚-沃龙佐娃和卡捷琳娜-提霍诺娃。美国高级官员表示， "我们相信，普京的许多资产是通过家庭成员隐藏的，这就是我们针对他们制裁的原因"。 同样的制裁将适用于俄罗斯外交部长拉夫罗夫的妻子和女儿，以及俄罗斯安全委员会的成员，包括前总统和总理德梅德韦杰夫的家庭成员。

与此同时，美国宣布起诉俄罗斯亿万富翁康斯坦丁-马洛费耶夫，他被指控 "试图通过利用同伙在欧洲各地秘密收购和经营媒体机构来逃避制裁"。马洛费耶夫被认为是乌克兰东部亲俄分离主义分子的主要金主之一。

白宫同时宣布，每一步对俄制裁都与盟邦，尤其与很大程度上受制于俄罗斯天然气的欧洲联盟都在紧密协商。

英国周三也宣布一批最新对俄制裁措施，除了制裁俄罗斯联邦储蓄银行，英国决定，终结从俄罗斯进口煤炭。

英国政府已经表示将在年内停止购买俄罗斯石油。并表示 "尽快结束天然气进口"。伦敦方面的制裁还针对俄罗斯 "战略产业和国有公司"，并宣布禁止钢铁进口。

伦敦同时宣布，将对八个俄罗斯商人予以制裁，他们在英国的资产被冻结，并被禁止进入英国。包括亿万富翁列昂尼德-米克尔松，他是天然气集团诺瓦泰克的负责人，以及卡车制造商卡玛斯公司的负责人谢尔盖-科戈金、俄罗斯天然气银行的负责人安德烈-阿基莫夫、石油公司俄罗斯天然气工业石油公司的负责人亚历山大-迪乌科夫和钻石巨头阿尔罗萨公司的负责人谢尔盖-伊万诺夫。普京亲信的同名亿万富翁的儿子鲍里斯-罗滕伯格也在制裁名单上。

欧盟由于“技术原因”，周三尚未就推出第五波对俄制裁达成共识。