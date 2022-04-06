联大今天投票决定是否暂停俄罗斯在人权理事会的成员资格

联合国/俄罗斯/乌克兰/美国

联合国大会主席周三表示，在俄罗斯军队被控在乌克兰布查蓄意杀害平民后，联大将于周四投票决定是否暂停俄罗斯在联合国人权理事会的成员资格。日本首度谴责俄罗斯犯战争罪 支持将俄踢出人权理事会

广告 继续浏览后续

联合国大会主席发言人库比亚克（Paulina Kubiak）周三表示，投票已确认将在7日上午进行。

俄罗斯目前正处于联合国人权理事会3年任期的第2年。要将俄罗斯暂时从设在日内瓦的人权理事会除名，联合国大会193个会员国必须要有2/3票数通过才行。

乌克兰指控俄军在布查镇（Bucha）屠杀平民数百人后，美国驻联合国大使格林菲尔德本周称，美国要求联合国大会将俄罗斯踢出人权理事会。她在罗马尼亚首都布加勒斯特表示："俄罗斯参与人权理事会是个笑话。"

联合国大会只有一次将会员国踢出人权理事会，2011年3月联大一致通过将利比亚逐出。当时效忠利比亚领导人卡扎菲的军队暴力镇压抗议者。

美国与英国都支持将俄罗斯提出人权理事会，美英并坚信在联大的投票中将拥有三分之二多数。

另外，日本政府周三也首度批评俄罗斯犯下战争罪行，并同意暂停俄罗斯在联合国人权理事会的会籍。

综合日媒报导，日本政府发言人、内阁官房长官松野博一周三在记者会上表示，俄军杀害平民是严重违反国际人道法的战争罪行，俄罗斯必须受到惩罚。这是俄罗斯入侵乌克兰后，日本政府首度跟随西方国家步调，谴责俄罗斯犯下战争罪行。

关于美国驻联合国大使提议暂停俄罗斯在联合国人权理事会的会籍，松野博一说，俄罗斯这样的国家继续担任人权理事会成员是"极度不恰当"，日本政府支持暂停俄罗斯会籍。