香港特首选举： 北京密谋 香港尴尬

香港特首选举

香港本届特首选情异常，直到距离选出港首只剩一个月的时候，才传出消息，曾是香港警察头子的“铁拳”李家超辞职了! 也就是说他要参选特首了，这一切，都像是一场早已布局的密谋。

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为什么选情如此之冷？香港中国问题专家刘锐绍之前对中央社表示，“任何人未获北京批准便自己宣布想参选，即是与北京‘对着干’”。他认为：北京既牢牢掌握香港特首选举，就不急于公布属意人选，但对于选举可能会出乱象也诚惶诚恐，担心属意人选太早浮现，可能会出现不可预测的乱象。

原来一国两制早就名存实亡了!“关键少数”民主派被排斥出局后，建制派，亲北京派均畏首畏尾。亲北京的香港零1称，本次特首选举很大可能采用澳门的“一人参选模式”，也就是说，候选人只有一个。这意味着特首基本是钦定了，李家超预计将作为北京内定的唯一候选人轻松成为香港下一任特首。

林郑月娥，这位点燃反送中运动的香港特首，4月4日才宣布不再参选特首。她的下台被指是公开的秘密，在北京眼中，她忠心有余，还不够十分地铁腕。北京的御用学者暗示“忠诚的废物”。那么， 林正月娥给香港留下了什么？香港浸会大学政治学家高敬文(Jean-Pierre Cabestan)对纽约时报表示：“她是埋葬了我们在香港回归前25年里所理解的‘一国两制’的关键人物之一。”

她自称，抗议活动、冠状病毒和“外部势力的不断干预”是她周一决定辞职的原因。 “我面临着前所未有的巨大压力”。她已全力效劳，北京并不满意，因为在她手上，港人第一次清晰地把斗争的矛头指向北京，也是在她治下，港人清醒地认知，港府已失去利用一国两制赋予的为港人谋利益的空间，沦为北京的傀儡。

她的执政满意度很低，这是不言而喻的，一个应被视为父母官的港首，最后与港人为敌到那种地步，事事唯北京马首是瞻。颠覆香港法制第一步的送中修例，是北京多年的旨意，而在她手中启动，她甘愿成为北京的一杆好枪，指向哪，打到哪，还是她自身的认知局限所致？

港人意识到这是争取一国两制赋予的民主权利最关键的时候，百万人上街请愿，要求实施双直选，林郑月娥惊慌失措，求助北京，北京视民主运动为“港暴”，鼓励港府镇压，使得一个曾颇让港人赞誉的港警沦为街头打棍。

北京在反送中之末，新冠疫情初起之际，借着防疫隔离之名，全国人大取代香港立法会，推出港版国安法。而推行此法最力的，是保安局长出身，后来担任政务司司长的李家超。警察出身的李家超去年才升任政务司司长。他以前并无全面管理政府部门的经验，但在担任保安局局长期间强力镇压2019年民众“反送中”示威活动，之后又大力为北京强推香港国安法，并获得北京青睐。

国安法祭出，反送中的代表人物，青年领袖入狱的入狱，逃亡的逃亡，敢于为港人发声的报人黎智英一判再判，支持中国民运的港支联主席李卓人被囚，独立媒体一个接着一个关闭，香港形成白色恐怖气候。随后，修改香港选举法，把民主派剔除在可能进入候选的行列之外，港首候选人保证是“爱香港”，实则爱北京，也就是忠于习近平之人。

李家超的思路与北京合拍，他赞扬『国安法』令香港“由乱转治”，在他眼中的东方明珠香港最需要当心的是“港独思想、暴力思想，甚至极端思想没有完全毁灭，仍存在于社会，因此一定要警惕，遏制这种意识的散播。”他还被认为是一个整治媒体的能手。香港学者陈家洛认为，李家超过去对民主、人权、法治等核心价值，只从国安角度理解，相信来届政府的政治打压会有过之而无不及。

香港黑暗了，这不光是这个曾经灿烂的亚洲之星，自由港，媒体的天堂，言论自由的广场，从此万马齐喑，愤怒的力量化为地火，表面死一般平静，北京愚蠢的清零政策搬到香港，香港死于新冠的人创下高峰。北京方面传话了，对香港疫情失控“颇为失望”，众人一口，指责防疫是林郑最后的败笔。那时候，北京当局还没想到，更严重的还在后头，上海封城。

香港的情况其实很严重，在把泛民派剔除之后，北京的紧箍儿扣到了建制派拥共派的头顶。这就是为什么参选特首，大家一直要等到最后。 就连不再参选的林郑，也要等到最后，才呐呐地道出：面临前所未有的巨大压力。想参选的，为什么也畏首畏尾，因为他们要观察习近平的脸色，习近平不光新冠要清零，反对的声音也要清零，建制派也不能有杂音。

这就是超级稳定的假象，终于，最后的时刻到了，林郑敲响了辞别的钟声，“铁汉子”李家超将执掌香港的声音如雷劈耳。时事评论员刘锐绍表示，若李家超参选并当选，反映北京仍把国家和政权安全放在“压倒性地位”。

北京的御用学者把林正月娥之后的香港官场称之为“下半场”，被称作“中国鹰派学者”或者“喉舌学者”的全国港澳研究会理事田飞龙称，“下半场的‘一国两制’，其重心在‘一国’”，大约，北京所期望于未来港首的，是让香港彻底的臣服，而香港的“下半场”，就指望李家超的“铁拳”了？