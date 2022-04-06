马克龙反驳波兰总理言论"毫无根据" 称"与俄对话旨在避免战争构建和平"

马克龙/普京/波兰/乌克兰危机

波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）本周指责马克龙，在俄罗斯入侵乌克兰前后多次与俄罗斯总统普京会谈沟通，他说“没有人会去跟希特勒谈判。”法新社报道，马克龙与极右翼政党国民联盟的候选人马丽娜·勒庞周三晚间分别参加法国电视一台"十分钟说服"节目，回答记者提问。马克龙表示，"波兰总理的言论既没有根据，也很可耻"。马克龙说，"但我并不感到惊讶，因为来自极右翼政党的莫拉维茨基曾多次会见过极右翼政党国民联盟的候选人马丽娜·勒庞，从而干预了法国总统大选"。 莫拉维茨基周一在出席新闻发布会时指责马克龙说：“马克龙总统先生，您与普京谈判了多少次，您取得了什么成果？您是否阻止了任何已经发生的行动？”他并表示说：“我们不应该与罪犯谈判，我们应该与他们战斗。没有人与希特勒谈判。您会和希特勒、斯大林、波尔布特谈判吗"？ 针对上述言论，马克龙周三在电视一台的采访中表示，"几年来，我一直以法国的名义，代表法国与俄罗斯总统进行对话沟通，以避免战争并在欧洲建立新的和平架构"。自俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来，马克龙曾多次与普京进行视频会谈。马克龙表示，"我从我的任期一开始就这样做，我不想其他人，从未抱着天真的幻想；我与某些人正相反，从未与之同谋"。法国各政党领导人质疑勒庞与俄罗斯领导人的关系密切。 马克龙表示，"正如德国总理朔尔茨以及欧洲其他国家领导人一样，我始终在努力与俄罗斯通话，讨论，以达成停火，开辟人道走廊"。"无所谓自满或天真，我认为，这是我的职责"。马克龙并表示，将持续对俄罗斯进行制裁。

法国总统马克龙周三称波兰总理的对他的指责"毫无根据"，马克龙为维持与俄罗斯总统普京的对话辩护称，"代表法国与俄罗斯对话，"以避免战争，构建欧洲和平"。

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波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）本周指责马克龙，在俄罗斯入侵乌克兰前后多次与俄罗斯总统普京会谈沟通，他说“没有人会去跟希特勒谈判。”法新社报道，马克龙与极右翼政党国民联盟的候选人马丽娜·勒庞周三晚间分别参加法国电视一台"十分钟说服"节目，回答记者提问。马克龙表示，"波兰总理的言论既没有根据，也很可耻"。马克龙说，"但我并不感到惊讶，因为来自极右翼政党的莫拉维茨基曾多次会见过极右翼政党国民联盟的候选人马丽娜·勒庞，从而干预了法国总统大选"。

莫拉维茨基周一在出席新闻发布会时指责马克龙说：“马克龙总统先生，您与普京谈判了多少次，您取得了什么成果？您是否阻止了任何已经发生的行动？”他并表示说：“我们不应该与罪犯谈判，我们应该与他们战斗。没有人与希特勒谈判。您会和希特勒、斯大林、波尔布特谈判吗"？

针对上述言论，马克龙周三在电视一台的采访中表示，"几年来，我一直以法国的名义，代表法国与俄罗斯总统进行对话沟通，以避免战争并在欧洲建立新的和平架构"。自俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来，马克龙曾多次与普京进行视频会谈。马克龙表示，"我从我的任期一开始就这样做，我不像其他人，从未天真；我与某些人行为正相反，从未与之(俄罗斯）同谋迎合"。法国各政党领导人都质疑勒庞与俄罗斯领导人的关系密切。

马克龙表示，"正如德国总理朔尔茨以及欧洲其他国家领导人一样，我始终在努力与俄罗斯通话讨论，以达成停火，开辟人道走廊"。"无所谓自满或天真，我认为，这是我的职责"。马克龙并表示，将持续对俄罗斯进行制裁。