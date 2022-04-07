乌克兰再次呼吁东部民众紧急撤离 北约预料俄军可能在顿巴斯发动大规模攻势

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乌克兰周四警告俄罗斯准备攻击乌东，乌克兰官员敦促东部民众利用最后机会撤离。北约秘书长斯托尔滕贝格表示，北约认为乌克兰的战事会在未来数天集中在东部顿巴斯地区。他称俄军没有撤出乌克兰，而是重新集结和调动位置，预料可能在顿巴斯发动大规模攻势。北约外长会议讨论加快向乌克兰运送武器装，美国国务卿布林肯表示，将向乌克兰提供新型武器系统。

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俄军在入侵乌克兰6周后，开始撤离基辅和乌克兰北部地区，而将兵力集结在东南部。乌克兰政府正紧急撤离当地的平民。

俄军在基辅周边地区杀戮平民，其中包括布查镇（Bucha）惨案。乌克兰称这是俄罗斯犯下战争罪的明证，西方国家也因此对莫斯科祭出新一波制裁。

乌克兰总统泽连斯基周四指出，俄罗斯不为所动，并持续集结兵力，以实现在俄罗斯对（乌东）顿巴斯的图谋。泽连斯基表示："俄军准备恢复积极攻势。"与此同时，乌东顿巴斯的顿内茨克州（Donetsk）与卢甘斯克州（Lugansk）官员则敦促民众尽快撤离。

卢甘斯克州州长盖戴（Sergiy Gaiday）在脸书上写到："这几天可能是避免死于俄军手中的最后机会。"他表示，该州所有城市都遭火力攻击，其中克尔米纳镇（Kreminna）有1人死亡。

他说："撤离不能等。敌军正试图切断所有可能的人员撤离路线。"

盖戴之前表示，卢甘斯克州周三有超过1200人已经撤离，但这项撤离行动受到火砲攻击影响，其中部分地区对外联络已经中断。

乌克兰副总理韦列舒克（Iryna Vereshchuk）宣布，已和俄罗斯达成协议，开设10条安全通道，这些通道大多位于乌克兰南部和东部，不过，她表示，试图离开遭围困的港市马里乌波尔的居民必须利用自己的车辆离开。

乌克兰官员表示，俄军在乌克兰东部和南部重新部署准备发动新攻势，他们希望民众趁现在还可以离开的时候，撤离这些地区。

泽连斯基的顾问阿列斯托维奇（Oleksiy Arestovych）表示，俄军空袭行动现在主要集中在东部，东南部港市马里乌波尔仍在坚守。

另据法新社报导指称，北约秘书长斯托尔滕贝格表示，俄乌冲突已达到"关键阶段"，莫斯科当局将饱经磨难的俄军从乌克兰北部撤走，让他们重新武装，为东部的大规模攻势做准备。斯托尔滕贝格在北约周三的会议上表示，"我们并未看见俄罗斯总统普京已改变掌控整个乌克兰的计划。"

斯托尔滕贝格并提到北约正安排运送更多武器到乌克兰，但以运作安全为由拒绝透露武器资料。

周四北约在比利时首都布鲁塞尔举行的外长会议，除北约30个成员国外，还有来自芬兰、瑞典、格鲁吉亚外交部长以及乌克兰外交部长库列巴。库列巴在会下向欧洲各国外交部长表示，"我来这里的原因很简单，只为了三件事，就是'武器、武器、武器'。"他呼吁，北约应向基辅提供与俄罗斯作战时所需的所有武器。

库列巴表示，防止俄罗斯战争蔓延到乌克兰以外的唯一方法是给予他们最大的支持，包括最高制裁及所有武器。

另据路透社消息，美国国务卿布林肯周四在布鲁塞尔表示，美国将向乌克兰提供新型武器系统。布林肯此前与北约外长讨论加快向乌克兰运送武器装备，以应对俄罗斯的进攻。