佩洛西染疫 访台行程延后

俄罗斯侵乌战争

2022年4月5日，众议院议长南希-佩洛西在白宫东厅出席总统拜登主持的关于《可负担医疗法案》的活动。佩洛西因染疫，取消了出访亚洲的计划。

周四上午，美国国会众议院议长佩洛西的办公室表示，佩洛西确诊感染新冠病毒，目前没有症状。她原定于周五启程，率领国会代表团访问日本之后到访台湾，佩洛西的发言人表示，这次访问行程将延后。

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现年82岁的佩洛西已接种了2针新冠疫苗和加强针。她的办公室称，佩洛西将遵循美国联邦疾病防控中心（CDC）的指南开始隔离。根据CDC的标准，确诊者应隔离5天，无症状或症状减轻者在解除隔离后的5天内，需要在与人接触时戴上口罩，避免传染。

此外，将随佩洛西一道访台的国会众议院外交委员会主席米克斯（Gregory Meeks）也在6日在推特发文宣布自己确诊新冠肺炎。

根据美联社报道，佩洛西的患病声明是在她每周在国会山举行的新闻发布会之前发布的，该发布会被临时取消。众议院将开始为期两周的春季休会。

随着限制措施的解除，美国首都华盛顿特区举行了更多的活动和集会，也经历了新一波病例激增。周三，司法部长加兰（Merrick Garland）和商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）宣布检测呈阳性。这些官员是周六晚上的烤架俱乐部晚宴的十多名与会者之一，他们的病毒检测呈阳性。

华盛顿特区市长鲍泽（Muriel Elizabeth Bowser）周四宣布，她的新冠检测呈阳性，并将“在遵守隔离协议的同时在家工作”。