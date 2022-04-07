俄军入侵乌克兰超过一个月 莫斯科称俄军蒙受重大损失

俄罗斯/美欧/制裁

俄罗斯克里姆林宫发言人培斯科夫周四表示，俄罗斯军队2月24日发动"特殊军事行动"入侵乌克兰以来，俄军在乌克兰蒙受"重大损失"。另外，西方对俄罗斯实施前所未有的制裁，俄罗斯总理表示，俄罗斯面临30年最困难局面。

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路透社报导，培斯科夫（Dmitry Peskov）周四在接受英国"天空新闻网"（Sky News）访问时说："我军遭受重大损失。这对我们来说是场巨大悲剧。"

俄罗斯国防部3月25日曾表示，发起军事行动以来，已有1351名俄军死亡、3825人受伤。这是俄方最近一次更新的数据。

德国总理朔尔茨两天后表示，俄军死亡人数可能至少1万人。

而据联合国表示，已确认超过1000名平民死于这次战事，但实际人数可能多得多。

另外，俄罗斯总理米舒斯京周四也表示，由于西方国家实施前所未见的制裁，俄罗斯正面临30年来最困难的局面，但外国将俄罗斯孤立于全球经济之外的企图将失败。

路透社报导，米舒斯京表示，这个情况形成了新的商机，由于外国企业退出俄罗斯，将为其他企业腾出空间。

西方国家正逐步收紧一连串的经济制裁，试图迫使俄罗斯结束在乌克兰的军事行动并撤军。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫周四表示，乌克兰已向莫斯科提出含有"无法接受"条件的和平协议草案，但俄罗斯仍会持续谈判，并力求确保己方所提条件。

克里姆林宫曾表示，俄乌之间的和平谈判进展不如预期快速，并指控西方国家将焦点放在莫斯科否认的战争罪指控上，企图破坏谈判进程。