冯德莱恩今天访问基辅 欧盟通过俄罗斯煤炭进口禁令

欧盟/冯德莱恩/乌克兰/俄罗斯

欧盟委员会主席冯德莱恩周四表示，她将于周五访问乌克兰首都基辅，以表达欧洲"坚定不移地支持"乌克兰抗击俄罗斯入侵。欧盟通过全面禁止俄罗斯煤炭进口禁令，将于8月中实施。欧洲理事会主席米歇尔周四表示，欧盟准备再释放5亿欧元资助乌克兰购买武器。

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法新社消息，冯德莱恩周四在瑞典斯德哥尔摩举行的记者会上表示：“乌克兰人民应该得到我们的支援。我将于明天（周五）前往基辅。" 冯德莱恩说：“我希望传达强有力的讯息，即（我们）坚定不移地支持乌克兰人民，支持他们为我们共同的价值所进行的英勇奋战。”

欧盟本周稍早已宣布冯德莱恩本周将访问基辅，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利将随行前往。

冯德莱恩与博雷利将在基辅与乌克兰总统泽连斯基会面，9日则将前往波兰华沙参加支持乌克兰的活动。据莫斯科称，鉴于俄罗斯的进攻集中在乌克兰东部，俄罗斯军队最近几天放松了对基辅的控制。

另据法新社报道，欧盟各国通过禁止俄罗斯煤炭进口禁令，这项禁令将自8月中全面生效。

据路透社此前报道，在德国施压要求延迟制裁后，这项禁令生效日期比最初拟议晚了一个月。

路透社报导，逐步停止俄罗斯煤炭进口是欧盟委员会本周所提第5套对俄制裁案的基本措施，以回应俄军对乌克兰布查镇（Bucha）的暴行。

这是俄罗斯2月24日挥兵入侵乌克兰以来，欧盟首度禁止从俄罗斯进口能源。

相较下，远比煤炭进口量大的俄罗斯石油和天然气，至今尚未遭遇欧盟禁令。

欧洲进口的俄罗斯煤炭大部分购自现货市场，而非透过长期期货合约，因此在制裁实施后，这些现货采购将立即停止。