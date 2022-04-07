多数国家支持 中国反对 联大暂停俄罗斯人权理事会资格

俄罗斯侵乌战争

联合国大会投票表决，决定暂停俄罗斯在人权理事会的资格。中国投票反对，但投票支持暂停俄罗斯人权理事会资格的成员国远远超过投反对票的国家。

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4月7日这场表决，是继2011年针对利比亚表决之后的联合国有史以来的第二次表决，而这次针对的是联合国常任理事国俄罗斯，这一提案是由美国提出的，要求联合国大会表决暂停俄罗斯在联合国人权理事会的席位。投票结果，在联合国193个成员国中，反对暂停俄罗斯席位的共有24国，58国弃权，弃权不计。由此，本次投票以三分之二的绝对多数通过把俄罗斯从人权理事会排除出去的决议。

投票反对的国家有中国。中方揭露联合国此举“仓促行事”，“火上浇油”，开创“危险先例”，其他投反对票的国家还包括伊朗、哈萨克斯坦、古巴等国。俄罗斯、白俄罗斯以及叙利亚不出意外坚决反对这一美国提出的提案。

乌克兰外长库列巴对投票支持暂停俄罗斯人权资格的所有成员国表示感谢。他发推说：“联合国旨在保护人权的机构没有战犯的位置”。

尽管莫斯科近日不断动员一些国家投反对票，诸多非洲国家，一如南非、塞内加尔等国选择了弃权。他们认为暂停莫斯科的决议 "预断了人权理事会在3月初成立的调查委员会的结果"。巴西、墨西哥以及印度，目前都是安理会非常任理事国，采取了同样的姿态。智利则投下支持票。

俄罗斯被指责乌克兰犯下战争罪以及屠杀平民的罪行，布查屠杀就是最典型的时间，数百名无辜平民遭俄罗斯军队残杀，布查事件发生后，华盛顿迅速提出暂停俄罗斯人权席位的提案。

联合国人权理事会以倡导人权，调查成员国人权状况为职责，创立于2006年，理事会共有47个成员国，有联合国大会选出。

自从俄罗斯2月24日侵入乌克兰之后，联合国大会已对俄罗斯侵乌进行三次表决，3月2日，141个成员国表决通过谴责俄罗斯入侵乌克兰决议，这一决议被认为是历史性的，投反对票的只有五国，包括俄罗斯、白俄罗斯、叙利亚、朝鲜和厄立特里亚，中国弃权。