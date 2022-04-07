俄罗斯侵乌战争

2022年4月6日，在乌克兰基辅郊区的布查公墓，被俄军杀害平民的尸体在被运往停尸房前的景象。

据德国电视一台报道，德国总理朔尔茨周三在德国联邦议会再次谴责俄罗斯军方在乌克兰布查镇犯下了战争罪行，并要求俄罗斯为此承担责任。就俄罗斯断言图片是乌克兰设计出来的说法，朔尔茨批评这是玩世不恭。

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战争继续牵动德国的神经。据德国广播电台报道，德国经济部长哈贝克继续拒绝立即禁止进口俄罗斯天然气。与此同时，由于能源价格高涨，货车司机严重缺乏，俄国木材进口被禁将导致德国货物运输所需的木制托盘缺乏等多种原因，德国物流业面临破产潮。

德国媒体继续每天关注战争局势。就欧盟推出的新制裁方案，《南德意志报》认为，新制裁权衡了各方，是比较平衡的。制裁将损害普京政权，但这位不择手段的总统当然不会因此而改变他的政策，或者至少不会很快就改变。东欧国家政府呼吁采取更严厉的制裁措施，例如禁止进口天然气。但明智的做法是，欧盟还是将自己限制在不那么激进的措施上，例如停止来自俄罗斯的煤炭进口。成员国可以很好的应对对俄罗斯煤炭的放弃。但另一方面，快速的天然气禁运会给德国、意大利、奥地利和匈牙利等国家带来巨大压力，而且会持续很长时间。

《勃兰登堡奥得河报》关注了德国外交部驱逐俄罗斯外交官一事。该报写道：作为对布查大屠杀的反应，德国驱逐了40名俄罗斯大使馆雇员，因为据称他们是间谍。这样做是愚蠢的。如果他们真的是间谍，为什么外长贝尔博克不早点把他们遣送回家？如果他们不是，那么，驱逐他们就是个错误信号。外交确保对话，对敌人尤为重要。德国驱逐40名俄罗斯外交官，会导致俄罗斯驱逐40名德国外交官。互相交谈的人数减少了80人。通过这种方式，在某些时候，就只有武器能说话了。

就国际形势，德国《世界报》认为，虽然看上去好像不是这么回事，但对西方来说，最危险的敌人并不是俄罗斯，而是中国。习近平和普京密切合作，并让其他国家依赖自己。美国及其盟友还从来没有像现在这般受到孤立。这是痛苦的现实。