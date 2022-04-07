瑞士驻华使馆抗议中方阻止放映乌克兰背景影片《奥嘉》

中国/电影审查

瑞士驻华使馆原定2022年3月31日在北京一家影院放映法国-瑞士合拍影片《奥嘉》。但放映计划在最后时刻被中国当局叫停。图为影片剧照。该片曾获2021戛纳电影节获得影评人周单元剧作家和作曲家协会奖。

一部由法国与瑞士合拍的乌克兰主题电影近日在北京的放映安排被中国有关当局阻止。这部影片上周的放映安排也在最后时刻被中方阻止。瑞士驻华使馆就此向中方提出抗议。

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这是一部以2014年乌克兰广场革命为背景的影片。由法国新锐导演埃利·格拉佩执导拍摄。故事以乌克兰15岁的体操运动员奥嘉因国内政治动荡，而不得不转往瑞士继续训练的故事为主线，揭示出主人公面对2014年基辅市中心广场那场推翻亲俄派总统的抗争运动的纠结与不安。

这部影片曾在2021戛纳电影节获得影评人周单元剧作家和作曲家协会奖，以及瑞士电影奖2022年度最佳故事长片。这部影片也代表瑞士，参加奥斯卡电影奖角逐。

瑞士使馆曾在3月31日在北京一家影院安排放映该片。10名外国驻华大使应邀出席。但中方在最后时刻取消放映。瑞士使馆通过电邮回复法新社问询时表示，中方给出的理由先是新冠疫情，随后又指出是因为影片内容。瑞士使馆立即就此向中方提出抗议。

在北京的法国文化中心原定4月6日晚播放此片，最终也被中方叫停。

法国文化中心，根据其官方网页介绍，”是中法两国于2002年11月签订的政府间协议所创立的文化中心。其使命是促进法国文化在中国的传播和跨文化对话。“

2013年，乌克兰国内亲俄罗斯派与亲欧洲派之间的对立日趋激烈，最终在年底，在首都基辅市中心的独立广场上爆发大规模集会抗争。抗争活动遭遇当局镇压，但亲俄派总统亚努科维奇最终逃亡。

这场革命为今天的俄乌战争埋下伏笔。自2014年起，乌克兰东部靠近俄罗斯的地区顿巴斯境内的亲俄分离主义势力在俄罗斯支持下，不断与乌克兰政府军交战。俄罗斯也在那一年借机兼并了乌克兰领土克里米亚。

今年2月24日，俄罗斯向乌克兰全面开战，令国际舆论哗然。一个多月后，乌克兰首都郊区布查小镇在俄军撤离留下的屠杀惨状更震惊世界。但中国政府自始至终拒绝承认这是一场侵略战争，从未谴责俄罗斯的军事行动，反倒一再重申中俄友谊无上限。