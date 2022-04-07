美国正式取消俄罗斯最惠国贸易地位

俄罗斯侵乌战争

美国正式取缔俄罗斯最惠国待遇，美国国会4月7日通过了这一法案。

美国正式取消俄罗斯和白俄罗斯的贸易地位，从而对两国征收惩罚性关税铺平道路。美国国会周四投票通过了这一决议案。

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在与欧洲盟邦协调后，美国总统拜登上个月宣布了这项措施，旨在 "在世界舞台上进一步孤立俄罗斯"，但新的制裁措施必须得到众议院和参议院的确认。该措施在参众两院得到了强有力的跨党派支持。

美国总统拜登3月11日宣布，美国、欧盟和七国集团将暂停与俄罗斯的正常贸易关系，作为对俄罗斯入侵乌克兰的回应。

撤销俄罗斯的“最惠国”贸易地位，让美国及其盟国能够启动对许多俄罗斯商品征收关税的程序，从而进一步削弱俄罗斯经济。国际货币基金组织预测，俄罗斯经济今年将陷入“深度衰退”。

通过剥夺俄罗斯的 "最惠国条款"（这是自由贸易中的一项基本互惠原则），西方事实上把俄罗斯从全球自由贸易游戏中排除，并赋予自己对进口俄罗斯产品征收重税的权利。

目前还有另外两个国家被排除在这个支撑大多数国际贸易关系的互惠原则之外：古巴和朝鲜。

去年，美国从俄罗斯进口了价值约300亿美元的商品，包括价值175亿美元的原油，华盛顿刚刚颁布政令，对俄罗斯原油实施彻底的禁运。

美国国会法案还要求美国呼吁暂停俄罗斯在世界贸易组织的资格。

美国国会周四还就禁止俄罗斯能源进口进行了投票，美国总统拜登已在3月初通过行政命令宣布对此类材料实施禁运。

所有这一切都发生在最近几周西方采取的几项措施之上，这些措施旨在逐步切断由普京领导的国家与世界其他国家的经济和金融联系。

拜登之前在宣布美国准备取消俄罗斯最惠国地位时指出：“这将是对俄罗斯经济的又一个毁灭性打击。他们的经济已经受到我们制裁的严重影响。”