上海刚辟谣“武警接管” 多个小区传出军管消息

上海疫情发烧

上海新增阳性感染者连7天创纪录，并首次突破两万例。上海官方7日晚宣布，9日起要在全市范围内开展新一轮抗原检测（快筛）。此外，官方7日特别辟谣，指上海要实行军管的说法不实。

广告 继续浏览后续

上海市卫健委7日通报，新增本土确诊824例、本土无症状感染者20398例，3月以来累计本土阳性感染者达13万1524例，其中无症状感染者12万7131例。目前只有一例重症。所有感染者中，年龄最小10天出生的婴儿，最大98岁。

上海市卫健委7日表示，近日透过区域筛查发现的阳性感染者数量一直处于高位，显示仍有社区传播，且呈群聚特徵，疫情防控复杂严峻。

上海封城约一周，部分小区更长达廿多天，除对轻症集中隔离有不同看法，物资短缺、连“吃饭”都成问题是当前上海最大民怨。网路流传许多民众抗议的影片，有小区居民抗议大喊：“我们要吃饭，我们要上班，我们要自由。”也有小区居民因缺乏物资，纷敲锅砸碗，高喊：“我们要物资、我们不想活活饿死。”

由于上海以无症状感染者居多，“动态清零”和“与病毒共存”两种意见各有支持者。中国国家主席习近平7日在北京冬奥表彰会上，再度为严格防疫政策和“动态清零”方针辩护。习近平说，“中国的防疫政策再次经受住了考验，为全球抗疫和举办国际重大活动提供有益经验”，还引述外国运动员称，防疫若有金牌，“中国应该得到一枚”。

防疫人力吃紧，上海市退役军人事务局昨发紧急公告，号召退役军人加入抗疫工作。由于近日网路不断传出上海街头出现身着军装的部队，央视新闻7日报导，多架次运—廿大型运输机降落上海虹桥机场，让有关上海将实施军管的传闻甚嚣尘上。

上海官方7日特别辟谣，指关于上海要开始军事化管理等传言不实，一名35岁周姓男子因散布“武警将接管上海社区”谣言，已遭逮捕。上海网信办还称，将大力清理网路言论，并警告说“手指动一动，圈群造谣言”的行为违法，必将受惩处。

此外，上海浦东新区北蔡镇党委书记蔡永强、镇长徐建军，以及浦东新区洋泾街道办事处副主任黄伟，因防疫不力，遭到免职。