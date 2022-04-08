上海疫情今报2万 追责已上路

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上海市新增新冠阳性病例已连七日创纪录，并首次突破2万例。中国本轮疫情难见终结迹象，尤其是作为金融中心的上海情况十分不乐观，疫情管控令中国经济承压，消费将受更大打击。上海市纪委周五通报，浦东新区三名处级干部因疫情防控不力被免职。

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上海新冠阳性单日首破2万例社区传播仍有发生，疫情管控令中国经济承压。据路透社今天报道称，上海市卫健委今早公布，4月7日上海新增本土新冠确诊病例824例和本土无症状感染者20,398例，连续第七日创新高。其中323例确诊病例为此前无症状感染者转归，121例确诊病例和19,798例无症状感染者在隔离管控中发现，其余在相关风险人群排查中发现。

上海卫健委官员周五表示，近日通过区域筛查发现的阳性感染者数一直处于高位，提示社区传播仍有发生，且呈现聚集性特征，疫情防控形势复杂严峻。

中国本轮疫情难见终结迹象，尤其是作为金融中心的上海情况十分不乐观，疫情管控令中国经济承压，消费将受更大打击。分析人士认为，疫情的死灰复燃及相关控制措施，将对中国3月以及一季度经济增长造成影响，并调降二季度和全年预测。

高盛经济研究报告指出，3月最后两周高/中风险地区城市占到中国GDP的三分之一，对疫情实施严格限制的省份生产中断；一些省份暂停外出就餐服务，对消费的打击可能更大。不过因强有力的政策支持，固定资产投资增长受疫情影响或较小。

对于疫情重灾区的上海，ING银行最新发表的评论认为，假如上海的封城措施只在整个4月持续，估计上海的GDP将损失6%，并对全国GDP带来2%的损失。该行并将中国今年第二季的GDP同比增速预测，由原来的5%降至4%，全年预测则由4.8%调低至4.6%。

该报道称，上海市卫健委今早公布，4月7日上海新增本土新冠确诊病例824例和本土无症状感染者20,398例，连续第七日创新高。本轮封控的先行区域--浦东新区，4月7日新增307例本土确诊病例，占全市比重约37%；当日新增8,743例本土无症状感染者，占全市比重约43%。

上海市纪委周五通报，浦东新区三名处级干部因疫情防控不力被免职，具体为浦东新区北蔡镇党委书记蔡永强、镇长徐建军，以及洋泾街道办事处副主任黄伟。上海市纪委监委周四还通报了两起疫情防控不力典型问题：上海机场集团下属虹桥公司消防急救保障部原党委副书记、总经理李水飞在疫情防控中不担当、不作为，被撤销党内职务和行政职务；黄浦区精神卫生中心党支部副书记、院长周宝国在疫情防控中管理不严、处置不力，被免去党内职务和行政职务，接受进一步调查处理。

另外，浦东新区作为上海市本轮疫情的重点区域，将于今日开始试点使用“核酸码”功能，作为市民参加核酸检测时的身份凭证。在使用有效期、方便老人、孩子等特殊人群使用等方面增加了便利。

据路透社说，中国国家卫健委今天公布数据显示，4月7日中国大陆新增新冠肺炎确诊病例1,576例，其中本土病例1,540例，较上日重现反弹，上海和吉林省合计占比继续超过九成，但吉林较上日减少而上海增加并超越吉林居首；当日新增本土无症状感染者22,561例，连创有公布数据以来新高。