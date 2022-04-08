中国开冬奥庆功会 习近平称中国疫情防御制式也应获金牌

中国/冬奥/疫情

中国国家主席习近平今天在北京冬奥表彰大会上，为中国严格的防疫政策辩护。他指冬奥经验显示中国防疫政策再次经起考验，应得防疫金牌；坚持中共集中统一领导，能办成任何事。谷爱凌等147个人获得“北京冬奥会、冬残奥会（帕运）突出贡献个人”称号。但未知谷爱凌是否出席庆功会。

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据中央社今天报道说，中国8日上午在北京人民大会堂举办北京冬季奥运、帕运的总结表彰大会。据中国官媒新华社称，习近平出席大会时发表演说，指历经7年艰辛努力，北京冬奥、帕运胜利举办，举国关注、举世瞩目，中国人民和各国人民一起克服各种困难，再一次共创一场加载史册的奥运盛会。

习近平在会上指冬奥经验显示中国防疫政策再次经起考验，应得防疫金牌。习近平说，这再次证明，中国人民有意愿、有决心为促进奥林匹克运动发展、促进世界人民团结友谊作出贡献。

据中央社说，正值上海等地因严峻疫情封控多日之际，习近平也为中国严格的防疫政策辩护。习近平说，在全球新冠病毒疫情大流行背景下，中国将所有冬奥参与者的健康放在第一位，坚持“外防输入、内防反弹”，透过严格实施防控措施，保障各方人员健康。比赛期间，闭环内出现阳性的比例只有0.45%，所有阳性人员都得到有效治疗和照顾，没有发生聚集性、溢出性疫情，城市防控动态清零。

据习近平强调：“中国的防疫政策再次经受住了考验，为全球抗疫和举办国际重大活动提供了有益经验”，还引述外国运动员称，防疫若有金牌，“中国应该得到一枚”。习近平又指，中国从7年的筹办历程中获得珍贵经验，首先就是“坚持党的集中统一领导”。

中共将于今年秋天举行第20届全国代表大会，习近平预料将在会上确定展开个人的第3个任期。中共宣传系统近期藉“两个确立”（确立习近平中共中央的核心、全党的核心地位，和确立习近平新时代中国特色社会主义的指导地位）等论述，强化习近平的党内核心领导地位。

中国国务院副总理韩正则在会中宣读决定时指，北京冬奥是中国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标、向第二个百年奋斗目标迈进的关键时期，举办的重大标志性活动，具里程碑意义。他也宣布授予包括中美混血的北京冬奥2金1银得主谷爱凌等147个人“北京冬奥会、冬残奥会（帕运）突出贡献个人”称号，并授予148个团队“突出贡献集体”称号。