中国此波疫情韩国害的？韩国谴责 北京振振有词

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中国近日将数起COVID-19本土疫情源头指向韩国进口服装，昨天引发韩国外交部不满重批后，北京市疾控当局今天强调，经比对两批进口服装检出的阳性标本，与感染者的病毒序列“完全一致”。

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据中央社今天报道称，中国近日将数起新冠病毒本土疫情源头指向韩国进口服装。韩国外交部重批后，北京再指进口韩服是感染源。

据韩联社称，韩国外交部一名官员7日就中国官媒近日主张部分地区本土疫情与自韩国进口服装有关一事表示，个别媒体不从大局出发看问题，发布欠考虑的言论，这对发展韩中关系不利。该官员说，最近中国不仅针对韩产服装，实际上对所有进口产品加大防疫和检疫力度。韩方向中国中央政府、地方政府、有关媒体就此提出意见，并传达韩方关切，呼吁中方避免类似问题再次发生。该官员还表示，中方对唯有韩产服装被列为加强检疫对象有失偏颇表示认同。

中共官媒环球时报英文版4日称，北京朝阳区新增8例与自韩国进口服装有关。中国官媒健康时报也称，辽宁大连、江苏常熟等三地出现的病例与韩国服装有关。

对此，韩联社引述专家们指出，“中方的有关主张并不科学，也不属实”。

中央社引述中国官方媒体消息说，北京市8日下午举行疫情防控工作新闻发布会，北京市疾病预防控制中心副主任庞星火指出，自4月3日以来，北京短期内出现的多条独立传播链条中，呈现聚集性的为小金阁阁服装店关联疫情。

庞星火表示，北京市疾控中心对昨天通报的两批境外来京服装货物检出COVID-19核酸阳性标本进行测序，结果显示病毒序列与小金阁阁服装店关联疫情感染者编号88、89、91至95、98、102、104至106等病毒序列“完全一致”。她说，结合流行病学调查及基因测序结果，初步研判本次小金阁阁服装店关联疫情由境外来京服装货物引发的可能性大。

截至目前，北京累计报告27例感染者，其中店员10例、家属及同住人员8例、到店顾客3例、其他相关人员6例，显示病毒传播速度快、传染性强。

多家陆媒指出，小金阁阁服装店专营进口韩国服装，北京官方此前怀疑疫情与进口韩服有关。

中央社说，除北京小金阁阁服装店外，4月1日，辽宁省大连市官方通报新增一名确诊病例，该感染者为韩国进口服装店的店员，店内多个韩国进口包裹表面核酸检测呈阳性。江苏常熟新冠肺炎疫情防控指挥部4月2日通报该地有一名确诊病例，其网购4件韩国卫生衣检出阳性，其余环境、密接、次密接和一般接触者核酸检测结果均为阴性，综合分析确认该病例与网购服装有关。