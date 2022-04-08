京派国安顾问指外部势力仍干预渗透澳门 续「完善」维安机制和法律

澳门/政治

本身是中国驻澳门机构代表的澳门首任国家安全事务顾问傅自应主持本年度首次会议时改口称，澳门外部势力的干预渗透持续，加上疫情对社会经济带来不稳定性，以致澳门在维护国家安全方面仍然面临不少挑战，中央政府驻澳门办公室将进一步完善当地维护国安的法律制度和执行机制，以落实相关工作，共推澳门特色的「一国两制」。有关说法令人关注澳门会否像香港般直接设置国安公署等中国组织。

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澳门新闻局昨(7日)晚深夜发出的稿件，没有交代传自应在会上有没有详细阐释如何「完善」澳门的相关法律和制度。但与香港相比，澳门2009年订定的《维护国家安全法》，当时国家主席习近平未上位，法例内容较中国两年前为香港订定的宽松，亦没有设置国安公署，亦没有条文容许当局在有需要时把人带往中国内地审理。翻查纪录，傅自应去年5月曾以中联办主任身分表示，澳门可能毋须设立国安公署，因为澳门「爱国爱澳」核心价值牢固，不像香港般被西方势力介入太多。不过，北京在去年底仿效香港做法，设立国安事务顾问，其后委派传自应兼任。

澳门维护国家安全委员会昨午召开本年度首次全体会议，亦是北京上月委任傅自应兼任国安顾问及委派副主任郑新聪和部长殷树华兼任国安技术顾问后的首次全会，傅自应在会上表示，认同澳门去年维护国安工作卓有成效，指这已获得国家主席习近平去年底听取澳门特首贺一诚述职时「充分肯定」。

但他指出，澳门在维护国家安全方面还面临不少挑战，分别是外部势力的干预渗透持续，以及新冠病毒疫情对社会经济构成诸多不确定性，澳门做好维护国安工作，关乎落实总体国家安全观和保障澳门「一国两制」实践行稳致远，深具意义。他相信，只要澳门上下坚定信心，在中央支持下勇于担当，定能有效应对各类风险和挑战。而澳门中联办将一如既往地支持，促进澳府更好地履行主体责任，「进一步完善本澳维护国家安全的法律制度和执行机制，加强执法力量建设」，使工作有效落实。

不过，澳门中联办的稿件没有提及傅自应曾指出澳门在维护国安的挑战和会进一步完善国安法律和执行机制。

身兼国安委主席的澳门特首贺一诚在总结会议时表示，国安委未来会从更高的站位、更开阔的思维和视野，看待中国和澳门的总体安全问题，统筹「传统安全和非传统安全」，高效化解隐藏的安全风险。