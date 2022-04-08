刘强东称隐退但仍任董事长

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中国电商巨头京东创始人刘强东周四辞去首席执行官一职，成为科技行业在广泛监管整顿下最新一位让位的亿万富翁创始人。华尔街日报今天报道称，刘强东将接力棒交到了自己信赖的副手徐雷手中。此前中国互联网行业的多位公司创始人已经卸任，包括电商平台拼多多)的创始人黄峥和TikTok母公司字节跳动的创始人张一鸣都把自己的职位让给了信赖的副手。

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据华尔街日报今天说，京东集团创始人刘强东卸任CEO。根据总部位于北京的在线零售企业京东集团周四发布公告称，徐雷已经升任CEO，接替刘强东。这为京东集团去年开始的领导层过渡画上了句号。徐雷已加入京东集团超过10年，曾担任该公司零售部门负责人，去年被任命为公司总裁。

中国连续第三年抗疫拖累了消费者信心，徐雷接手的京东正面临着日益严重的经济不利形势。

京东集团当时称，徐雷被任命为公司总裁将使刘强东能够从京东的日常运营中抽身出来，更专注于京东的长期战略。

刘强东仍担任京东集团董事会董事长。刘强东于2004年创立了京东，当时京东是一个电子产品的在线销售平台。自那以来，该公司已经成长为一家年营收超过1,000亿美元的电子商务巨头。

据该报道，此前中国互联网行业的多位公司创始人已经卸任。在过去两年，电商平台拼多多(Pinduoduo, PDD)的创始人黄峥(Colin Huang)和TikTok母公司字节跳动(Bytedance Ltd.)的创始人张一鸣都把自己的职位让给了信赖的副手。

在过去20年发展起来的最知名的中国互联网公司中，只有社交媒体和游戏巨头腾讯控股有限公司的马化腾和搜索引擎百度的李彦宏仍是创始人兼CEO。

该报道称，几乎没有分析师对刘强东的卸任感到意外，他们还说刘强东已经有三年多不参与日常运营了。

不过分析师表示，刘强东继续担任董事长，这意味着他并没有放弃控制权。根据2月份提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件，刘强东仍持有京东相当多的股份，即使在对计划中的慈善捐赠股份进行调整后，刘强东仍持有京东约12%的普通股和73%的有表决权的股份。

徐雷现年47岁，在京东担任过首席市场官、无线业务部负责人等领导职位，他将以执行董事身份加入董事会。根据一些认识徐雷的人的描述，徐雷是一个纪律严明的管理者，对员工要求严格。他们表示，徐雷可能继承了他的军人父亲的特质。这些人说，他喜欢摇滚音乐、流行文化和足球。

徐雷的功绩还包括主导设计了京东618营销活动。京东集团打造了这个年中购物节，以应对来自其主要对手阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Limited, 9988.HK, BABA, 简称：阿里巴巴)的竞争；阿里巴巴的“双十一”购物节让其在促销方面享有相对于京东的巨大优势。2020年6月，京东集团在香港进行二次上市时，徐雷是在场高管中级别最高的管理人员，他发表了讲话。

京东集团在纳斯达克和香港的上市让现年49岁的刘强东跻身中国最富有的人之列。根据福布斯(Forbes)的数据，截至今年4月7日，刘强东的资产净值接近130亿美元。

华尔街日报称，不过，近年来刘强东保持低调。2018年8月发生了一起引人瞩目的事件，明尼苏达州的一名大学生指控他性侵。在那之后，刘强东把更多的职权下放给了下属。同年12月明尼阿波利斯有关部门宣布结案，以证据问题为由不予起诉。刘强东一直否认存在不当行为。