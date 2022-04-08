前学生会长妨碍司法公正罪成入狱9个月 官拒轻判便赴英留学

香港/司法

方仲贤(坐在地上者)2019年被休班警员截查时报称被叉颈，后被拘捕。2022年4月8日

2019年反对修订逃犯条例风波期间的时任香港浸会大学学生会会长方仲贤，购买激光笔被截查时逃跑及重置手机，法庭早前裁定他在公众地方管有攻击性武器罪名不成立，但昨日指此罪名不成立之后的拒捕和妨碍司法罪名成立，法官以他此举冲击司法公正这社会基石，拒绝缓刑以便他9月到英国留学，判他入狱九个月。

广告 继续浏览后续

案情显示，时年21岁的方仲贤于2019年8月在深水埗购买十支激光笔，声称遭数名自称警员的黑衣男子尾随，他以为是抢劫，离开时遭有关休班警员叉颈，随后被捕。警方则指他抗拒警务人员正当执行职务，并指他在侦缉警员检取其手提电话作为证物前，把手机重新设置，倾向并意图妨碍司法公正。

辩方律师昨(7日)在判刑前求情时透露，现年23岁的方仲贤在等待案件审讯和扣押期间，成功获得伦敦大学亚非学院和格拉斯哥大学取录，今年9月入学，后者更向他发放奖学金，期望法庭给予他机会，以便入读伦敦大学亚非学院，建议把他拒捕一罪处以罚款，而妨碍司法公正一罪，如法庭认为他还柙八星期已经受到足够惩罚，可判他监禁八周或缓刑。

不过，法官游德康判刑时指，被告拒捕的时间短促，情节并不严重，但法庭认为，被告购买激光笔并非用于观星，而是供自己及其他人在示威中使用，认为罚款未能反映阻吓性，判入狱六星期。

至于妨碍司法公正一罪，游官认为，被告重设手提电话并非一时紧张，而是冷静下来后，在医院于没有警方监管下重设并取出电话卡，是有预谋之举。虽然案件当时未进入司法程序，但被删除的语音消息可能影响法庭考虑其使用激光笔「伤人」的意图，认为其行为「某程度影响控方举证」。游官强调，司法公正是香港社会的基石之一，妨碍司法公正是对这个不可动摇之基石的攻击，危害公众利益，必须判以阻吓刑罚，判刑九个月，与拒捕的刑期同期执行。

游官相信，以大学一方对方仲贤的极高评价，其学术成绩足可以令他与大学商讨延迟入读或保留学位，故判刑九个月虽可能令他未能如期开学，但对其学术发展应该影响不大，维持实时入狱的决定。方仲贤听取判决后表现冷静。

法官游德康2月裁决时指出，虽然方仲贤管有十支激光笔「非常让人怀疑」，但控方未能证明他有特定意图，裁定在公众地方管有攻击性武器罪名不成立。但方在知悉警员身分下逃跑，又多次要求警员出示委任证，是刁难警员；且他接受高等教育，相信有足够能力推测警方调查方向，重设手机阻挠调查，裁定拒捕及妨碍司法公正罪成。