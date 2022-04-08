北京批准李家超请辞 正式展开特首选举工程 然五大地产商已提前表态支持

香港/政治

2022年4月6日，警察出身的香港政务司司长李家超出席新闻发布会。李家超被视为是北京指定的唯一参选特首候选人，应轻松“当选”无虞。

在港府第二把手李家超向北京的中央政府请辞以便参选特首的一天后，北京迅速免去其政务司司长职务，意味他可正式展开参选工作。但在此之前，香港五大地产商已公开支持他，当中，长江集团主席李泽鉅更表明会提名他；而盛传会出任其竞选办公室主任的中国人大常委谭耀宗今(8日)早在电台节目透露，之前已有「好多人、好主动」地告诉他，支持李家超参选。出现有评论预计「深怕李家超不找他支持，而主动给予提名」的「一人参选独特现象」。

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新华社和港府新闻处在今早十时半过后先后发布消息，指中国国务院昨日决定免去李家超的政务司司长职务。意味北京是在李家超递交辞呈翌日便作出免职决定，较2012年时，北京花了两天时间免去唐英年政务司长一职以便他参选特首快了一倍，是目前北京最快的免职参选审批纪录。

不过，北京未有同时宣布政务司长的继任或署任人选。由于特首林郑月娥昨早曾表示，由于李家超辞职参选涉及政务司长的「任免」安排，故此已「一并呈交中央人民政府考虑」，但国务院未有就政务司长的继任或署任人选作出宣布，是否北京没有接纳她的人选建议？林郑月娥未有正面响应，但就指出，政务司司长职位悬空，会对各方面的工作有一定影响。她补充，政务司长有一定职责，尤其是在抗疫方面担当统筹各局的工作，但她强调，这些工作一定有人做，她也曾出任政务司长有四年半之久，相信此职悬空不会为本届政府余下任期带来很大问题。

至于审查候选人资格的资格审查委员会，李家超辞任主席后的空缺，林郑月娥表示，会适时公布接任人选。

另一边厢，等待北京批准辞职的李家超，昨日曾在谭耀宗等人的陪同下，到相信是其竞选办公室的地点视察，可见他的竞选团队已具雏型。

在北京「支持李家超一人参选」的消息带动下，过往在特首选举中未必一致地跟随北京和中联办意旨行事的四大地产商，今次却不约而同地在昨日表态，当中尤以长江李泽巨的表现令人深思。李前日在李家超宣告辞职预备参选后表示，新一任特首的目标应是要令香港安定繁荣，期望新特首令香港人可以住好些。但没有点名任何人。事隔一天，李泽鉅回应是否支持李家超时说，「李家超先生是出任下届特首的合适人选。我将会提名李家超先生参选」。

同日回应提问或直接出稿支持李家超或赞赏他是适当人选的地产商还有信和集团副主席黄永光、恒基兆业地产集团主席李家诚、身兼政协的新鸿基地产主席兼董事总经理郭炳联、新世界发展行政总裁郑志刚、九龙仓，以及香港中华厂商联合会会长史立德。当中，信和的黄永光更已加入李家超的助选团。