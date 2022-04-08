“基因编辑宝宝”人贺建奎悄声出狱

中国/贺建奎/基因编辑婴儿

中国2018年底爆发“基因编辑宝宝”震惊全球，主导这项实验的中国南方科技大学前副教授贺建奎，2019年底被判处3年徒刑，近日传出已出狱。

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据自由时报今天报道称，制造基因编辑宝宝震惊全球，中国科学家判3年出狱了。2018年11月，贺建奎在香港出席人类基因编辑国际峰会期间，声称已利用基因编辑技术订制出“世界首例对爱滋病免疫的基因编辑宝宝”，并证实有一对“能抵抗爱滋病毒”的双胞胎女婴降生于世；相关实验作法震惊全球，立刻招致科学界大肆挞伐。

2019年12月，广东省深圳市南山区人民法院裁定，贺建奎因非法实施以生殖为目的之人类胚胎基因编辑和生殖医疗活动，构成非法行医罪，判处3年徒刑，罚金300万人民币。直到最近网络上才传出贺建奎已出狱的消息。

该报引述中国官方媒体消息说，中国有2家官媒的记者7日致电贺建奎，对方确认是贺本人，但表示不方便通话，未进行回应，随即挂断电话。

消息说，2016年与2名医疗机构员工，非法将安全性及有效性未经严格验证的人类胚胎基因编辑技术，用于辅助生殖医疗，并伪造伦理审查资料，招募男方为爱滋病感染者的多对夫妇执行实验，并以冒名顶替、隐瞒真相的方式，让不知情的医师将基因编辑过的胚胎，透过辅助生殖技术移植入人体，致使2名女性怀孕，并先后产下3名基因编辑婴儿。