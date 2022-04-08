存安全隐患 特斯拉在华召回12.8万辆电动车

特斯拉召回12.8万辆电动车

4月7日，中国国家市场监管总局发布公告称，特斯拉汽车(北京)有限公司、特斯拉(上海)有限公司自2022年4月7日起，召回生产日期在2019年1月11日至2022年1月25日期间的部分进口及国产Model 3电动汽车，共计127785辆。

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公告显示，本次召回范围内车辆的后电机逆变器功率半导体元件可能存在微小的制造差异，其中部分车辆使用一段时间后元件制造差异可能会导致后逆变器发生故障，造成逆变器不能正常控制电流。此故障发生在车辆处于停车状态时，会导致车辆无法启动；此故障发生在车辆行驶状态时，会导致车辆失去行驶动力，极端情况下可能增加车辆发生碰撞的风险，存在安全隐患。

对于上述隐患，特斯拉汽车(北京)有限公司、特斯拉(上海)有限公司将通过汽车远程升级(OTA)技术为召回范围内的车辆免费升级电机控制软件；对于无法通过汽车远程升级(OTA)技术实施召回的车辆，将通过服务中心联系相关用户，为车辆升级电机控制软件，以对车辆的后电机逆变器进行紧密监控，并及时对出现相关故障的后逆变器免费更换，以消除安全隐患。

和部分企业主动发起的召回不同，公告显示，本次召回活动是在中国国家市场监督管理总局启动缺陷调查情况下开展的。受调查影响，特斯拉汽车(北京)有限公司、特斯拉(上海)有限公司决定采取召回措施，消除安全隐患。

根据第一财经记者的报道，销量迅速增长的特斯拉2021年曾在华进行过6次召回，召回总量超过54.3万辆，在当年国内车企召回量排行中位列第四。

新能源汽车质量及安全问题一直以来被业界重点关注。国家市场监督管理总局发布的数据显示，2021年国内新能源汽车召回共计59次，同比增长31.1%；涉及车辆83万辆，同比增长75.9%，占全年汽车召回总数量的9.5%。