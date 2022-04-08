热忧：假如中国遭到俄式制裁....

中国/乌克兰战争

美国对俄罗斯入侵乌克兰的金融制裁，引发了中国对其大量持有美国政府债券的担忧，港媒引述中国经济学家坦言，如果中国也遭遇类似俄罗斯的制裁，其海外资产可能面临归零风险。

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据自由时报今天引述报道称，助俄恐遭制裁，中媒唱衰并警告：中国海外资产秒归零。

报道称，中国经济学家坦言，一旦中国遭遇类似俄罗斯的制裁，其海外资产面临归零风险。

据《南华早报》，俄罗斯于 2 月 24 日入侵乌克兰引发了美国及其盟国的一连串制裁，部分俄罗斯银行遭逐出Swift。俄罗斯央行的外汇存底也被冻结，导致卢布一度暴跌超过 20%，不过在俄罗斯实施严厉的资本管制，阻止资金外流后，卢布已经趋稳。

北京大学金融学教授、资深中国观察家Michael Pettis表示，像中国这样的贸易顺差国家必须投资外国资产，除了美国债券之外别无选择。Pettis指出，透过制裁，华盛顿已经表明，对全球支付系统的控制赋予了美国巨大的权力，即使这导致中国、伊朗、俄罗斯和委内瑞拉等国家，积极想要持有美元以外的资产，“但仅纸上谈兵而已，他们还能多做些什么？”

该报还提及1位未具名中国经济学家的警告，称如果中国也遭遇俄罗斯类似的制裁，其海外资产恐面临归零的风险。

该报指出，尽管中国没有透露中国对外贸易收入的存放地点，但很大一部分投资于美国政府债券。根据美国财政部的数据，今年 1 月，中国持有价值 1.06 兆美元的美国国债，是仅次于日本的第2大持有国。

曾任中国人行顾问王永利日前也发表文章指出，中国外汇存底以美元、欧元等发达国家的货币为主，大都存放在美国、欧洲等国。这也意味着，一旦与美国和欧洲的关系破裂，中国外汇存底的安全将受到极大威胁。

该报道称，北京外交消息人士亦坦承，中国相当担忧美国制裁威胁，以及与俄罗斯进行贸易往来可能引发的制裁，“红线就是军售”。