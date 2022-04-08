用人民币支付的俄罗斯煤炭石油 即将流入中国

中国/俄罗斯/乌克兰

俄乌战争之际，中俄维持能源贸易，港媒透露，用人民币支付的俄罗斯煤炭和石油即将流入中国。数家中国公司在3月用人民币购买了俄罗斯煤炭，首批将于本月到达。贸易商说，这将是自美国和欧洲制裁俄罗斯并将多家俄罗斯银行逐出国际金融体系以来，首批支付货币为人民币的大宗商品从俄罗斯出口。

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据中央社今天引述消息报道称，用人民币支付的俄罗斯煤炭石油即将流入中国。香港01今天引述消息说，据中国咨询公司汾渭能源讯息服务，数家中国公司在3月用人民币购买了俄罗斯煤炭，首批将于本月到达。贸易商说，这将是自美国和欧洲制裁俄罗斯并将多家俄罗斯银行逐出国际金融体系以来，首批支付货币为人民币的大宗商品出口。

俄罗斯原油卖家也向中国买家提供了人民币付款选项。知情人士透露，首批用人民币购买的ESPO原油将于5月交付地方炼厂。

报导说，长期以来，美元在全球贸易的主导地位在西方因俄罗斯入侵乌克兰而对俄展开制裁之际，正加快改变现状。莫斯科向印度石油买家提供了卢比-卢布支付选项，沙特阿拉伯则正与中国磋商以人民币为其部分原油定价的事宜。

据消息分析，人民币不太可能对美元的主导地位构成巨大挑战，至少短期内如此。据国际清算银行（BIS），2019年全球外汇交易有88%使用了美元，使用人民币的只占4.3%。

报道称，俄罗斯去年是中国的第二大煤炭供应国，填补了中澳贸易争端留下的缺口。中国煤炭市场网先前表示，运力不足、煤质和结算问题等障碍，对短期内俄煤进口量明显增加仍有一定难度。