美国华裔学者领双边钱遭判欺诈

中国/美国/“中国行动计划”

美国检方先前起诉堪萨斯大学华裔化工教授陶峰，控他涉嫌接受美国政府补助做研究时，隐瞒与中国福州大学的工作关系，联邦法院陪审团裁定陶峰犯下诈欺等4项罪名。特朗普任职时针对学术间谍问题的“中国行动计划”因被指控歧视亚裔学者而不了了之，但仍有案件诉诸司法。

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据中央社引述消息报道称，堪萨斯市（Kansas City）联邦陪审团认定，堪萨斯大学（University of Kansas）化学工程教授陶峰（Feng \"Franklin\" Tao）被控的8件罪名中有4件成立，其中包括一件电汇诈欺案；此案源于前总统特朗普时代针对中国在美国研究计划中造成影响所采取的扫荡行动，星期四的审判是为最新一起结果。

特朗普政府时期启动“中国行动计划”（China Initiative）来打击可能的中国经济间谍活动和研究窃盗，在该计划下，司法部起诉20多名学者，陶峰是其中一人。

据路透社说，美国司法部的“中国行动计划”因有几个案件未能成功起诉，加上挨批引发学术研究寒蝉效应、助长美国社会对亚裔的偏见，这项计划于今年2月划下句点，不过司法部表示仍将继续追究中国构成威胁的相关案件。

陶峰否认犯行，他的律师蔡登柏格（Peter Zeidenberg）在声明中表示，他将在审判后对这项裁决提出质疑，说美国联邦地区法院法官罗宾森（Julie Robinson）有说过，她认为政府证据存在“重大问题”。蔡登柏格说：“我们对陪审团的裁决深感失望，认为此一裁决明确缺乏证据效力，确信这项裁决站不住脚。”

陶峰于2014年开始任职堪萨斯大学“环境有益催化中心”（Center for Environmentally Beneficial Catalysis），涉及再生能源计划，其中包括页岩天然气项目。检方指控，陶峰2018年与中国福州大学签下5年合约，合约中要求陶峰在申请参加中国“千人计划”项目后必须是全职人员。据美国检方表示，陶峰向堪萨斯大学提出申请时，谎称未存在利益冲突事实，因此他得以同时诈领堪萨斯大学、美国能源部和国家科学基金会（National Science Foundation）的补助。

中央社说，据美国司法部表示，中国利用相关计划，诱使外国研究人员与中国分享他们的专业知识。