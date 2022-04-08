“联合国及人权专员无作为让人失望”

联合国/新疆

日内瓦举行人权与民主峰会。有批评称对联合国以及人权署无作为感到失望。就新疆问题，人权活动家敦促人权事务高级专员巴切莱特快快公布新疆人权问题报告，并责问她在等什么呢?

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据法新社引述一位人权活动家称，人权事务高级专员在中国对穆斯林维吾尔族的 "种族灭绝 "问题上的不作为令人 "深感 "失望，该活动家批评说， 米歇尔-巴切莱特 "让我深感失望"。美国维吾尔族人鲁山-阿巴斯在日内瓦人权与民主峰会期间接受采访。

对她来说，在大多数维吾尔人居住的新疆所发生的事情，"显然是种族灭绝"。该活动人士还敦促巴切莱特女士尽快公布由其办公室编制的关于北京对该新疆穆斯林少数民族的虐待的报告。数个知名的非政府组织已经记录了在新疆再教育营中的拘禁、强迫绝育和其他侵犯人权的行为，这些也被许多国家谴责为种族灭绝行为。

中国坚决否认这些指控，并说只是建立职业培训中心来打击极端主义。

美国维吾尔族人鲁山-阿巴斯对这位智利前总统在这个问题上相对低调的态度表示遗憾。阿巴斯坚持认为，是她的行动主义导致北京将她的妹妹古尔山-阿巴斯逮捕监禁了近四年，"我们恳求人权事务高级专员巴切莱特大胆发声。

经过漫长的等待，中国政府终于为人权事务高级专员巴切莱特巴切莱特女士访问中国（包括新疆）开了绿灯，但访问的条件尚未公开。而人权团体则表示，尽管巴切莱特的团队未能前往中国为编撰报告搜集佐证，但他们担心这次访问将进一步推迟发表期待已久的报告。

据外交人士称，该新疆人权报告文件自2021年8月起就已定稿。

美国维吾尔族人鲁山-阿巴斯说，"人权事务高级专员巴切莱特必须公布该报告。她有她需要的所有证据，" 阿巴斯坚持说，并强调说："她还在等什么呢？中国政府的绿灯？对阿巴斯女士来说，新疆人权报告比访问更重要，她认为，"巴切莱特肯定会被事先准备好的采访所操纵"，并被北京用于 "宣传目的"。

阿巴斯说："如果他们不公布报告，如果他们不能自由访问新疆，而且他们不会允许人权专员这样做--巴切莱特的此行将伤害维吾尔人民。

在批评巴切莱特旅行原则的同时，这位活动家还希望巴切莱特女士能够见到她的姐姐。阿巴斯称，"我不知道她在哪里，她的健康状况如何"。

鲁山-阿巴斯谴责那些继续与北京做生意的国家和国际公司的 "虚伪 "行为。而且她不禁与俄罗斯在入侵乌克兰后的获得待遇相提并论。据阿巴斯批评说，"所有那些正确地迅速离开俄罗斯的公司却都仍然在中国做生意，"阿巴斯女士并假装疑惑地补充道：会不会是 "因为他们现在在俄罗斯赚不到钱才走的？"

阿巴斯向乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）致以崇高的敬意，因为泽连斯基说，如果联合国不能阻止暴行，还不如解散。

法新社引述阿巴斯女士说，联合国的消极态度 "让维吾尔人感到非常失望，现在也让泽连斯基总统和乌克兰人民感到巨大的失望"。阿巴斯称，联合国必须采取行动。