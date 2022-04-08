聚餐后发现家人确诊蔡英文在总统官邸展开隔离

台湾/新冠病毒

台湾总统蔡英文日前与11位家人在官邸午宴，其中一位家人事后被确诊感染新冠肺炎，台湾总统府今天宣布，蔡总统即日起取消所有行程，展开隔离，加上自主健康管理，将持续到4月21日。

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总统府发言人张惇涵表示，在收到确诊者足迹的通报之后，总统府已经全面消毒。并对总统、相关亲近人士及副总统赖清德进行快筛，都是阴性。

张惇涵说，当天午宴都遵循防疫规定，设有隔板，距离3公尺，为落实防疫，蔡英文从4月5日起算，在官邸展开隔离，将持续到4月14日，再进行7天自主健康管理。至于防疫官员，因没有跟蔡英文近距离互动，不受影响。另外蔡英文也将在官邸内照常处理国政。

两个礼拜以来，台湾受到新冠肺炎变种病毒Omicron侵袭，病例不断增加，全台22个县市，已经有19个出现确诊者，139所学校停课。

今天全台新增病例507例，其中本土病例384例，再创新高。由于有十几条传播链，完全找不到感染源，指挥中心分析，目前这波疫情还在持续发展中，预估一到两个月内才会达到最高峰。指挥官陈时中也首度松口说，「清零」不可能，未来将走向「与病毒共存」。

事实上，台湾最近这波遭到感染的本土确诊者，属于轻症和无症状者占99.76%，这让民间面对疫情扩散时，显得不再那么紧张，但今天传出总统蔡英文与确诊者接触也被隔离的消息，仍然造成震撼。