奥秘克隆杀伤率低于流感 中国媒体人质疑盲目清零政策

中国/新冠病毒

根据中国官方周五公布的数字，上海在平均封城两周以来，确认阳性病例为21000个，其中仅有一人症状严重。中国国内媒体人撰文质疑习近平推崇的清零政策。

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法新社今天发自北京的报道指出，中国自2020年以来的推行的清零政策， 它曾经使中国人几乎能够正常生活，但由于Omicron变体的出现，使最近几周的病例数量出现了爆炸性的增长，使上海的医疗系统遇到前所未有的挑战。那么，上海是否可以同世界其他国家一样采取与病毒共存的模式？关键在取决于中国人的疫苗的接种率以及有效率。

据报道，截至3月中旬，中国超过12亿人已经接受了至少两剂疫苗，约占人口的90%。 但是到目前为止，他们中只有一半的中国人口使用了加强剂量。

此外中国超过八十岁的老年人中仅有一半人接种了两剂疫苗。在60岁及以上的人中，只有50%多一点的人接受了加强剂量。一旦解封，感染病毒的老年人将使医疗系统不堪重负，造成香港近期死亡人数急剧增加的一大因素就在于香港老年人的接种率太低。

另一大关键是中国疫苗的效率如何？值得指出的是，匈牙利是目前世界上唯一同时接种了美欧，俄罗斯以及中国疫苗的国家，根据匈牙利科研机构去年11月份对所有疫苗有效率的评估报告。中国科兴集团研制的疫苗，其对不同年龄段的人群的有效率虽然远远低于美国辉瑞的超过80%的高效率，但也达到世卫组织规定的50%的标准。

与此同时，中国较为开放的媒体财新4月8日刊登该报“人口与经济”专栏作家梁建章的文章，标题是：生命损失最小化的防疫策略 ，文章通过不同防疫策略对人均寿命的影响，分析如何平衡收益和代价，进而选择最小生命损失的策略。作者在肯定清零政策两年来取得成就的同时，也对病死率低于流感的奥密克隆病毒继续推行防感染政策提出质疑。有意思的是，中国官方人民日报公众号转载该文之后又删除。