民怨沸腾 上海拟分区松绑封控

上海民怨沸腾

上海全面封城近10天已致民怨沸腾，上海市副市长宗明9日宣布，拟再开展一次普筛，根据筛查结果，画分“封控区”、“管控区”和“防范区”三区，实行阶梯式管理，这也代表上海封控措施将鬆绑，结束全域静止状态。宗明在记者会上还哽咽表示，会全力改进工作不足，但民怨未解，民众要求先解决物资问题。

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上海市卫健委9日通报，新增本土确诊1015例、本土无症状感染者22609例，再创新高。主管防疫的大陆国务院副总理孙春兰8日至9日在上海再度发出指令，从严从紧落实各项防控措施，抓好保运保供保链，尽快实现社会面清零的目标。

上海官方原先宣布，以黄浦江为界，分区分批封控筛查。28日5点起，浦东先行封控，4月1日5点解封；4月1日3点起，浦西封控，4月5日3点解封。但3月30日晚间，上海又宣布采取“全域静态管理”，随后实施全面封控。迄今，上海民众被封控近10天，不少小区甚至已封控大约两个星期，日常生活与饮食均出现问题，网路上不断传出有居民抗议或断粮求救的声音。

按宗明说法，将依这轮普筛结果划分3区。“防范区”指近14天内没有阳性感染者报告的居住小区，民众可在行政区域内适当活动。“管控区”指近7天内没有阳性感染者报告的居住小区，民众实施7天居家健康监测，足不出小区，可以下楼。“封控区”指近7天内有阳性感染者报告的居住小区，民众足不出户。

保障民生物资供给仍是上海防疫的最大问题。上海官方一再宣称，物资供应不成问题，但社交媒体上却频繁出现上海市民“抢菜难”，发起“民间自救”等信息。与此同时，作为中国老龄化程度最高的城市，上海大量独居老人、超高龄老人、病患群体在严格防疫措施下的生存状态，也受到关注。

当地的医疗专家提出警告，医疗资源过度集中，可能带来的“次生灾害”。香港《明报》报导，上海市第二军医大学附属长征医院副院长缪晓辉近日发文指出，因封控政策，上海医疗资源挤兑严重，包括糖尿病在内的其他疾病额外死亡人数可能增加。他呼吁，须考虑封闭期间的各种次生灾害，“不能一直用老办法解决新问题”。