被控秘密为中国工作 美华裔研究员或面临最高20年监禁

窃取商业机密指控

4月7日，美国堪萨斯大学华裔研究员陶峰（Feng “Franklin” Tao）被指控在受雇于该大学期间，非法隐瞒了他为中国所做的工作。陪审团已认定，他犯有三项电信诈骗罪和一项虚假陈述罪。因地方法院法官罗宾逊（Julie Robinson）仍在等待此案的书面辩论，此案仍在审理当中。司法部表示，陶峰或将面临最高20年的联邦监禁和最高25万美元的电信欺诈罚款。

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据Newsmax电视台报导，陪审团之所以给陶峰定罪，是因为他在受雇于美国大学期间，未在利益冲突表上披露他曾被提名参加一个中国人才计画——长江教授计划（Changjiang Professorship）的资助申请。作为该计画的一部分，他前往中国为福州大学建立了一个实验室并招聘员工，但却对堪萨斯大学撒谎说他在德国。

检察官巴里（Adam Barry）将该案描述为陶峰欺骗大学、美国能源部和国家科学基金会的“精心策划的谎言”。

陶峰的律师泽登伯格（Peter Zeidenberg）认为，陶峰只是“兼职”。他还在整个审判过程中强调，陶峰是一个多产的研究者，就在他被捕前的几个月，堪萨斯大学还表彰了他。泽登伯格辩称，陶氏完成了他获得资助的所有研究，而他在中国的工作并不违反规定，因为他没有得到报酬。

针对陶峰的案件是司法部发起的“中国计画”的一部分。此计画于2018年创建，旨在打击商业秘密盗窃和经济间谍活动。虽然拜登政府司法部于今年2月结束了这项行动，但美国官员仍表示，他们仍打算追究来自中（共）国的威胁。

陶峰出生于中国，2002年移居美国，2014年8月开始在堪萨斯大学的环境友好型催化中心工作。该中心从事可持续技术研究，以保护自然资源和能源。

目前，地方法院法官罗宾逊仍在权衡辩方提出的、驳回堪萨斯州劳伦斯市起诉陶峰案件的动议。但罗宾逊要求律师们以书面形式提交他们的论点。在她权衡这一问题时，审判将继续进行。