窃取商业机密指控

被控秘密为中国工作 美华裔研究员或面临最高20年监禁

发表时间：

Un professeur de l'Université du Kansas condamné pour avoir dissimulé des liens avec la Chine
Un professeur de l'Université du Kansas condamné pour avoir dissimulé des liens avec la Chine © DS
作者： 法广
5 分钟

4月7日，美国堪萨斯大学华裔研究员陶峰（Feng “Franklin” Tao）被指控在受雇于该大学期间，非法隐瞒了他为中国所做的工作。陪审团已认定，他犯有三项电信诈骗罪和一项虚假陈述罪。因地方法院法官罗宾逊（Julie Robinson）仍在等待此案的书面辩论，此案仍在审理当中。司法部表示，陶峰或将面临最高20年的联邦监禁和最高25万美元的电信欺诈罚款。

广告

据Newsmax电视台报导，陪审团之所以给陶峰定罪，是因为他在受雇于美国大学期间，未在利益冲突表上披露他曾被提名参加一个中国人才计画——长江教授计划（Changjiang Professorship）的资助申请。作为该计画的一部分，他前往中国为福州大学建立了一个实验室并招聘员工，但却对堪萨斯大学撒谎说他在德国。

 

检察官巴里（Adam Barry）将该案描述为陶峰欺骗大学、美国能源部和国家科学基金会的“精心策划的谎言”。

陶峰的律师泽登伯格（Peter Zeidenberg）认为，陶峰只是“兼职”。他还在整个审判过程中强调，陶峰是一个多产的研究者，就在他被捕前的几个月，堪萨斯大学还表彰了他。泽登伯格辩称，陶氏完成了他获得资助的所有研究，而他在中国的工作并不违反规定，因为他没有得到报酬。

针对陶峰的案件是司法部发起的“中国计画”的一部分。此计画于2018年创建，旨在打击商业秘密盗窃和经济间谍活动。虽然拜登政府司法部于今年2月结束了这项行动，但美国官员仍表示，他们仍打算追究来自中（共）国的威胁。

陶峰出生于中国，2002年移居美国，2014年8月开始在堪萨斯大学的环境友好型催化中心工作。该中心从事可持续技术研究，以保护自然资源和能源。

目前，地方法院法官罗宾逊仍在权衡辩方提出的、驳回堪萨斯州劳伦斯市起诉陶峰案件的动议。但罗宾逊要求律师们以书面形式提交他们的论点。在她权衡这一问题时，审判将继续进行。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

下载法广应用程序跟踪国际时事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNSC_RGB_blk_092917