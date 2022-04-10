中国“强烈不满”美国"无端指责"中国防疫政策

中国，上海，新冠防疫，美国

中国谴责美国对其新冠防疫政策进行 "无端指责"。此前由于上海封控感染病例激增，美国国务院宣布驻上海总领馆非必要人员可自愿以“授权撤离“方式离开中国。

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面对中国自2020年初新冠爆发以来最严重的新一波疫情，中国的经济首都上海已被全面或部分封禁了两周时间，在严格的卫生防疫措施下，上海2500万居民被迫禁足在家里。

当局继续捍卫其“动态清零 "的防疫政策，只要出现若干起感染病例就会采取封禁。尤其在此次上海封禁中，当局实施的将检测阳性的年幼儿童与其检测呈阴性的父母分开隔离的做法引发巨大争议，面对批评，官方在此后放松了执行这一做法。

美国国务院上周五在新发布的旅游警示中，建议美国人"不要前往 "上海，理由是"因为与新冠防疫相关的限制，以及包括父母与子女有可能被分离的风险"。

中国对此做出回应，中国外交部周六在其网站的一份声明中表示，中方对“美方无端指责中国防疫政策表示强烈不满、坚决反对“，中国外交部发言人赵立坚就美国宣布“授权撤离“上海领馆人员说， "这是美国的决定。但必须指出，中国的防疫政策科学有效，我们对上海等地战胜新一轮疫情充满信心。” 赵立建说，北京已向美国提出 "严正交涉"。

法新社报道，面对新一波疫情，中国正在推行以快速遏制、大规模检测和限制旅行等政策，以阻止新冠病毒的传播。在上海，受奥密克戎变异毒株的侵袭，该市周日报告新增感染24943例，连续三天超过两万例，也再次创下单日新增感染人数的纪录，其中大部分是无症状感染，而上海的感染人数占全国总感染人数的90%以上。

当局已在100多家临时医院准备了数万张新床位，用以隔离检疫检测呈阳性的人，无论他们是否有症状都要被送往隔离点检疫隔离。

持续的疫情和严格的防疫限制已经让许多居民开始感到反感，不少人通过网络表达他们对食物短缺和为疫情防控而采取严厉措施的愤怒，例如一只小柯基犬，由于主人因检测阳性被带走隔离而被身穿白色防护服的工作人员用棍子打死的视频引发网络巨大的关注和愤怒。