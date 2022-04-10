持阴性报告夫妇被强行带至方舱 警员：说你阳性你就是

“说你阳性你就是”

联合网报道：上海浦东的一个19分钟录音“我说你是你就是”在微博广传。录音中，有居民有公立医院的阴性报告，也有12345政务服务便民热线的录音证明是阴性，但是警察疑似强制执行上级命令，在疑似没有任何凭证和公章下，要求把居民拉到方舱医院，并说“接到的命令就是把你带走，说你是（阳性）你就是”。

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录音中提到，疾控中心负责人上门通知，要拉夫妻去方舱医院隔离，去哪个方舱医院不清楚， 警察也拿不出阳性报告，反覆强调自己是在执行命令，必须要带他们走。但是这夫妇在与对方的对话中提到，自己有阴性报告，而上门的人不接受。警察说：“我现在接到的指令就是执行。”

录音中，女士说：“这个社会还有公义可言吗？我只是想申请一下複测，我的手机上的报告是阴性，你说的阳性哪来的，我已经打电话给过疾控中心了，疾控中心说他的数据来自于医院，他让我找医院去，我在医院我也录音了。”

她说：“防疫法有规定，我是阴性，你们有报告吗？就凭他一张嘴我们就相信吗？你们警察就是这样的吗？”，“我已经打过12345投诉，他们已经在去核查是公立医院的数据出现错误，现在我们一家都是阴性，你们把我拉到方舱医院去去干嘛？”

录音中的女性表示，已经通过12345投诉过公立医院的数据出现错误，疾控中心说报告是医院出具的，需要联繫医院，居民联繫医院得到了是阴性的结果。警察则表示，接到疾控中心通知名单时，并没有收到阳性报告，但要求她先去方舱，后续可以投诉。

这名女子续称：“这是在草菅人命。阴性去了方舱，怎麽可能不被感染呢，到时候投诉成功了又如何呢？”警察则回应，“我们是执行上面的命令，执行错了也不是我们的错。”

录音中女子情绪激动，声嘶力竭地一遍又一遍喊著“我们是阴性，我们有证据”，其同住男子也哽咽。执法人员则回应：“我不管我说你是你就是！”、“我们承担什么责任？我们只是执行人员”。女子在对话中更一度提及，要拿刀捍卫自己诉求的权利，说要拿刀死给他们看。

在录音中，男主人带着哭腔的声音说“失望透了，真的失望透了”，然而警察仍执意给上级打电话申请强制执行，说“这家人自以为是阴性”。

有网民表示，执法人员是“复读机执法”，不想负责背锅，就能强行带走一家三口，理所当然地说你是阳性就是阳性，带走就算任务完成，即使最后发现带走的人可能不是阳性，也和执法人员没关係。然而，执法过程如暴力机器一般，只能听他们说，你只能说去还是不去，但又不管你去或不去，反正都必须去。“为什么老百姓要为政府不当防控强制措施买单啊？”

亦有网民指，涉事警察只负责强制执行死命令，不管是非对错，“这真的是我认识法治社会么？”

有微博网民表示感到害怕，录音里一家3口明明是阴性，医院数据搞错了，执法强制要给拉人到方舱，无视证据也不出示阳性报告，不同意就强制执行，太可怕了，“人家也只是要求复测，要求又不过分”。

还有网民称，上海有两千五百万人，在这麽多轮又急又赶的检测下，核酸假阳、数据出错的概率，叠加上这麽大的人口基数，会出现很多误判，这误判落到每一个人身上，都是个人生活的一座大山：“有哪一个妈妈能眼睁睁看著自己没得病的孩子送到方舱去感染，（毕竟）许多小孩子不能打疫苗啊！”、“封城到现在快断粮了都没害怕，这个晚上真的害怕了”。