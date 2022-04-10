美提「台湾武器出口法案」比照北约及盟国加速对台运交关键武器

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美国联邦参议员霍利（Josh Hawley）在美东时间8日向国会提出「台湾武器出口法案」（Taiwan Weapons Exports Act），将缩短美国国会审查时间、消除行政障碍，加快向台湾运交关键武器；台湾外交部对此表达感谢。并透露，这个法案通过后，美国国会对台湾军售案的审查时间将缩短一半。

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霍利指出，威慑中国不敢入侵的关键是确保台湾拥有自我防卫武器，包括水雷、反战车飞弹、可携式防空系统和其他不对称防卫能力。

法案的内容包括，把台湾重新指定为出口管理条例的A:5类别成员，这个组别的成员主要是美国的盟友与伙伴，如北约成员国等，台湾将和他们享有同等待遇。

中央社引述国家政策研究基金会副研究员揭仲的谈话指出，法案如果通过，美国对台军售的国会审查日期将从目前的30天缩短为15天，甚至在紧急状态下，还可进一步让武器运交台湾的行政流程，减少35天到55天。

他解释说，美国将军售对象分为两类，第一类是「主要盟国」，包括所有北约成员国与以色列、南韩、日本、澳洲等；军售时，发价书草案金额超过2500万美元才需送国会审查，国会审查期限是15天。

第二类是包含台湾在内的一般国家，发价书草案超过1400万美元就需通知国会，国会审查期限也增加为30天。

他说，霍利所提的法案乍看只让武器运交台湾的时间减少15天，但实务上，当军售案达到送交国会门坎时，照惯例美国行政部门需在正式送交国会的20到40天前，先向相关委员会提交初步或非正式通知书；对台军售案送交国会时，还须留意此后的30天内，至少有一天需要在美国国会会期内。

揭仲强调，法案如果通过，将使美国行政部门在台海紧张情势升高，以致有必要紧急对台运送单价较低的弹药，例如标枪飞弹或刺针飞弹时，只要将每笔军售价款控制在2500万美元范围内，就能省下20到40天的非正式通知时间与15天的国会审查时间，让整个流程减少35天到55天，且无须迁就美国国会会期，而更有弹性。

此外，美国在透过军售制度释出主要武器系统与关键技术时，往往会优先给予第一类主要盟国，之后才考虑给第二类一般国家；如果法案通过，让台湾在美国军售制度中的地位完全等同于第一类主要盟国，将有助台湾更早取得先进的武器装备与技术。