中国:疫情反弹可能减少铜需求

Covid-19 / 原材料

在国际金属市场，铜的价格自2022年初以来，已经上涨了大约7%。目前，对这种红色金属的强劲需求和逆差供应推着价格上行。但全球第一大红铜进口国-中国的Covid-19新冠疫情出现反弹，将可能威胁到经济增长，造成对铜需求的降低。此外，乌克兰的战争造成供应链不稳定，也可能会抑制铜价继续走高，但今年价格仍将维持在高位。这是本台法语«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）近日在节目中探讨的话题之一。

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本台RFI法文网2022年04月07日星期四在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者阿尔亭·拉扎吉（Altin Lazaj）的分析报道指，鉴于在乌克兰的冲突，及南美国家智利的减产，铜价自年初以来在上涨。

RFI Image Archive / Cuivre: la demande vigoureuse et l'offre déficitaire du métal rouge poussent les prix vers le haut. Depuis le début de l’année 2022, le cours du cuivre a augmenté d’environ 7 % à la Bourse des métaux de Londres. ​​​​​​(illustration) Getty Images - Xvision / RFI Image Archive

本台RFI这篇法文专栏报道的原标题为[Cuivre: la demande vigoureuse et l'offre déficitaire du métal rouge poussent les prix vers le haut]。换做中文可译作[铜：红色金属的强劲需求和逆差供应推着价格走高]。下面予以简介，供参考。

铜价当前的波动涉及地缘政治 -

据本台RFI法文«原材料»专栏（Chronique des matières premières）的这篇报导，铜价尽管在上周曾有小幅下跌，但依然坚挺。在伦敦金属交易所（LME），自2022年初以来，已经上涨了大约7%。这是世界的参考。上周二一度达到每吨1万5百美元，接近四周前的最高水平。

RFI Carte Archive / Cuivre : la chute de la production au Chili, premier producteur mondial qui a enregistré une baisse de 7,5 % en février 2022. Ici, une carte du Chili. (illustration) RFI Carte

铜价当前高企的主要原因是由于智利-全球第一大铜出产国减产。今年2月产量下降了7.5%。另一原因是预备西方国家因乌克兰冲突可能会加强制裁俄罗斯。

铜被认为是世界经济的晴雨表 -

尽管俄罗斯并非主要参与方，该国去年的精炼铜产量占全球3.5%。但投资者们担心供应链的动荡会加剧。有一种现象可能会刹住铜价上涨。要知道乌克兰战争存在可能造成全球经济放缓的风险。铜由于其在工业中的众多用途被认为是全球经济的温度计，也可能遭受中国需求减少的影响。作为全球第一大红铜进口国，中央帝国目前面对Covid-19疫情卷土重来，并威胁其经济增长。

专家们相信铜价将维持在高位 -

就全年度而言，专家们相信，尽管市场当前波动，但价格将维持在高位。原因有两个方面：正在进行中的能源转型撑大了需求；另一方面是供应不足。

RFI Image / Le cuivre est un élément essentiel pour atteindre une économie décarbonée, que ce soit dans les nouveaux véhicules électriques, les éoliennes ou les câblages. Ici, cet adolescent frappe les câbles électriques brûlés pour les refroidir avant d’en extraire le cuivre. (illustration) © RFI / Amélie Tulet

铜这种红色金属是达成脱碳经济的一个重要元素。不论是新型电动汽车，还是风力发电和电缆接线，都缺之不可。

.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

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