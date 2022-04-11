中国:疫情反弹可能减少铜需求
发表时间：
在国际金属市场，铜的价格自2022年初以来，已经上涨了大约7%。目前，对这种红色金属的强劲需求和逆差供应推着价格上行。但全球第一大红铜进口国-中国的Covid-19新冠疫情出现反弹，将可能威胁到经济增长，造成对铜需求的降低。此外，乌克兰的战争造成供应链不稳定，也可能会抑制铜价继续走高，但今年价格仍将维持在高位。这是本台法语«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）近日在节目中探讨的话题之一。
本台RFI法文网2022年04月07日星期四在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者阿尔亭·拉扎吉（Altin Lazaj）的分析报道指，鉴于在乌克兰的冲突，及南美国家智利的减产，铜价自年初以来在上涨。
本台RFI这篇法文专栏报道的原标题为[Cuivre: la demande vigoureuse et l'offre déficitaire du métal rouge poussent les prix vers le haut]。换做中文可译作[铜：红色金属的强劲需求和逆差供应推着价格走高]。下面予以简介，供参考。
铜价当前的波动涉及地缘政治 -
据本台RFI法文«原材料»专栏（Chronique des matières premières）的这篇报导，铜价尽管在上周曾有小幅下跌，但依然坚挺。在伦敦金属交易所（LME），自2022年初以来，已经上涨了大约7%。这是世界的参考。上周二一度达到每吨1万5百美元，接近四周前的最高水平。
铜价当前高企的主要原因是由于智利-全球第一大铜出产国减产。今年2月产量下降了7.5%。另一原因是预备西方国家因乌克兰冲突可能会加强制裁俄罗斯。
铜被认为是世界经济的晴雨表 -
尽管俄罗斯并非主要参与方，该国去年的精炼铜产量占全球3.5%。但投资者们担心供应链的动荡会加剧。有一种现象可能会刹住铜价上涨。要知道乌克兰战争存在可能造成全球经济放缓的风险。铜由于其在工业中的众多用途被认为是全球经济的温度计，也可能遭受中国需求减少的影响。作为全球第一大红铜进口国，中央帝国目前面对Covid-19疫情卷土重来，并威胁其经济增长。
专家们相信铜价将维持在高位 -
就全年度而言，专家们相信，尽管市场当前波动，但价格将维持在高位。原因有两个方面：正在进行中的能源转型撑大了需求；另一方面是供应不足。
铜这种红色金属是达成脱碳经济的一个重要元素。不论是新型电动汽车，还是风力发电和电缆接线，都缺之不可。
.（翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.
.
电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里订阅