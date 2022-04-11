在港法人总统选举投票热情不减 有人称投票为防极端主义候选人

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不少在港法国公民在总统选举首轮投票中投票。小图为投票情况及部分受访者 2022年4月11日

法国总统选举首轮投票率较上届选举低，但似乎未有影响较法国本土早开始投票的在港法国选民的热情，接受本台访问的十名选民均表示，预期选举须进行第二次投票，届时会在24日的第二轮投票日前往投票，继续支持首轮心怡人选，否则亦要阻止「没那么差」人选入主香榭丽宫。

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在遵守防止武汉肺炎疫情的社交距离措施下，全港约六千名法国公民中的合资格选民，昨(10日)在早上8时至晚上7时的十一小时内到位于新界将军澳的法国国际学校的投票中心投下神圣一票，本台记者在中午一小时内，目睹有超过六十名选民投票后离开，其中一名有多次投票经验的中年选民表示，投票热闹程度与过往相若。法国驻港澳总领事馆至今天中午未能提供投票人数。

本台抽样访问了十名步出投票站的选民，绝大部分选民表明，投票是要确保心怡的候选人进入第二轮，过半数承认，忧虑极端主义候选人当选是他们前往投票的原因之一，只有一人反问谁是极端主义候选人，似乎不认同有关标签。

另外，十名受访选民均预期，选举会有第二轮投票，届时无论其心恰人选是否能进入第二轮投票，他们都会再来投票，当中，居港三年的Mr. Soulie(苏里先生，音译)引述说，第一轮投的，是你心怡的候选人；第二轮投票就要阻止你不喜欢的人，所以即使他心怡的候选人第一轮出局，他也会在第二辆去投票。而居港廿五年的Mr. Yvonnick(容力克，音译)则表示，心怡候选人输掉也会在第二轮时投票，是要选一个「没那么差」(less worse)的候选人。

根据首轮投票结果，现任总统马克龙（Emmanuel Macron）和法国极右翼政党国民联盟（Rassemblement national，前称国民阵线Front National）领袖马林勒庞双双进入第二轮投票。

不过，居港十年的华裔法国选民梁先生(Leon Leung)表示，他不少朋友因为预期会有第二轮投票而放弃在首轮时投票，他自已虽没放弃，但也不会游说朋友一起在首轮投票，认为他们都是成年人，有其自由意志行事。

除了亲身前往投票，选民亦可以授权形式投票，法国驻港澳总领事馆早已呼吁选民，提前预备授权书，以免一旦受疫情影响便没法投票。