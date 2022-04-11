煽动罪第20人 传媒人区家麟被捕 记协吁李家超正视「以言入罪」问题

香港/政治

在香港特首选举一人赛开始后不久，警方国家安全处人员再以煽动罪拘捕笔杆子，现于大学任教的资深新闻工作者区家麟今(11日)晨在家中被捕，不同媒体引述消息人士称，他以涉嫌串谋发布或复制煽动刊物罪被带返警署。香港记者协会主席陈朗昇透露，煽动罪的执法界线甚多疑问，风险颇高，市民十分忧虑被以言入罪，期望包括李家超在内的所有特首候选人正视问题，确保港人言论和思想不会成为罪行。

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本台粗略计算，香港国安警在《港区国安法》生效后的一年多以来，以煽动罪拘捕或检控超过四十人，当中二十人或公司为媒体人及新闻机构，全与敢言的《苹果日报》和网媒《立场新闻》有关连，包括苹果创办黎智英和立场前总编辑钟沛权。

陈朗昇今早在电台节目中透露，区家麟对被捕并非没有预料，因为他也曾到法庭旁听涉及新闻工作者的案件，知道控方曾提及《立场》转载他在《苹果》撰写的文章有煽动文章在内。他明言，警方在《立场》案未开审，未能确立有关文章属煽动前便再次拘捕人，速度之快，超乎他预料，并促请当局厘清转载文章是否会构成煽动。

区家麟在《立场》及主事人去年底被国安以煽动罪被控后，每早会在他的脸书跟众人说早晨或早安，但今早已没有新帖子。而他近期的帖子，不少涉及特首选举的荒谬人和事，例如由港英建制转为中国建制派的谭惠珠响应极有可能只得一名候选人的选举会否减少市民选择权时说：「即使只有一个人参选，也不会令选择减少。」他9日在脸书指这「名言」：「黑即是白，没有选择等同有选择，直白，不需再掩饰。」及至昨日，他又不点名地质疑李家超参选时声称施政「以结果为目标」，是否罔顾程序和原则；更指李「大爷一样，提名表自动排住队送上门，选委们亲临敬拜，神枱上香火鼎盛，一个人的竞争，选举从未如此优越先进。」

区家麟：若因指出荒谬被捕 我无话可说

宣布参选不足两日便获得300名选举委员会成员提名、政协副主席梁振英亲自上门给予提名的李家超，今早被问及区家麟被捕一事时说，他已离开政府，不了解案件细节，但就重申，言论自由、新闻自由在香港获《基本法》清晰保障，有关的自由和权利符合相关国际公约，各人在依照法律框架下，有充分自由和空间。

现年54岁的区家麟博士，长期从事新闻工作，后期主要负责电视纪录片制作，现为中文大学新闻与传播学院专业顾问。他笔耕不辍，著作有《二十道阴影下

的自由：香港新闻审查日常》，又在不同报章的专栏和博客撰文，但近期已被不同传媒停止其专栏。他去年5月接受今年结业的网媒《众新闻》访问时自言，其言论并不激进，「我原本站在第五、六排，但这一年，你见到第一排的人坐监，第二排的人走了，第三排的人开始惊，第四排的人退缩，……我无变过，只是前面的人不见了。」他又说，「做新闻或评论的是写事实，如果指出某一些荒谬或前言不对后语的情况，都要被捕，他『无话可说』」。