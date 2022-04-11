等不到核酸检测结果 郎咸平母亲在沪医院病逝

上海新冠封城

活跃于大陆财经媒体界的台湾经济学者郎咸平今天证实，自己的母亲在上海的医院急诊室门口等待核酸研策结果4个小时不能就医后过世，他也因上海封城没见上母亲最后一面。

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据中央社报道，郎咸平和母亲住在上海，今天（4月11日）下午，他在自己的微博帐号中证实，网传有关其母亲过世的消息是真的，他表示本来不想占用公共资源谈论家里的私事，但既然已经流传开了就自己说明情况。

他表示，他和哥哥都很悲痛，悲剧本来是可以避免的。高龄98岁的母亲肾脏本来就有点衰竭，按照过去的诊断，只要打一针就好了。但因为上海严格规定必须要做核酸后才能就医，母亲在三甲医院当场做的核酸竟然等了4个小时都没出结果，这令他“深感震惊”。母亲在急诊室门口等待了4个小时未果后过世。

郎咸平说，自己想去见妈妈最后一面，但由于小区封闭，花了相当多的时间和有关部门沟通才被允许去医院，又因为封城，在马路上，叫不到滴滴，所以最后也没能与母亲见上最后一面。他表示，希望这个悲剧可以不要再发生。

一些网友回覆他的贴文称：“教授如此，何况普通人”、“为什么不反思，为什么这样的悲剧不断上演”、“越来越多的有钱人会离开这里”、“死板的要命，搞不懂是救人重要，还是做核酸重要！”等。

另外，今天上午，郎咸平曾在微博上发文，称：“呼吁政府尽快恢复国际都会的经济活动，否则上海经济将螺旋式下滑，比如寄国际快递都被禁止，请问禁止快递就能够解决新冠吗？防疫方向没错，但很多方式方法值得商榷”。

郎咸平曾执教香港中文大学，在大陆主持过多个财经电视节目，著有《郎咸平开讲中国商帮》、《郎咸平说─中国进入从乱局到变局关键十年》等著作。