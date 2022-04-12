中国与所罗门群岛安全协议：澳大利亚部长赴所罗门群岛再谈

中国/ 所罗门群岛

出于对拟议当中的所罗门群岛-中国安全协议的关切，澳大利亚4月12日星期二派遣其太平洋事务部长周二访问所罗门群岛讨论此事。

广告 继续浏览后续

一个月前流出的所罗门群岛-中国安全协议草案内容在整个地区引发了冲击波，尤其是该协议将允许中国安全部门与海军部署至所罗门群岛，允许中国武装部门应所罗门群岛的要求进行部署，以维持社会秩序。法新社悉尼站称，中国和所罗门群岛官员已就安全协议最终版本的内容达成了一致，但该文件尚未公开。

澳大利亚和其西方盟国担心，一旦所罗门群岛与中国的这一安全协议通过，将使中国顺势在南太平洋建立军事据点。

澳大利亚太平洋事务部长塞色里亚本次造访所罗门群岛之前一周，澳大利亚情报主管和所罗门群岛官员已经就所罗门群岛与中国的安全协议在霍尼亚拉举行了会谈。塞色里亚他在一份声明中指出，将和所罗门群岛讨论拟议当中的所罗门群岛-中国安全协议。

所罗门群岛总理索加瓦雷的一位发言人表示，该国“很乐意在霍尼亚拉与澳大利亚部长会面”。

长期以来，美国和澳大利亚一直担心中国拥有在南太平洋建立海军基地的能力，因为这样将使中国的海军能够将力量投射到更远的地方。

不过，所罗门群岛总理索加瓦雷表示，他的政府“没有任何意图......要中国在所罗门群岛建立军事基地”。