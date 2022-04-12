美国下令领馆非紧急员工撤离上海

美国，中国，防疫

在上海疫情持续、中国采取严格防疫下，美国国务院周二（4月12日）以保护美国公民“安全和福祉”之名，下令领馆非紧急员工撤离上海。

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美国国务院发言人在一份声明中说，由于疫情延烧，以及美国“对美国在中国的公民、官员及其家属安全与福祉的优先关切”，发布这一撤离令。

目前尚不清楚该决定将涉及多少人，也不确定人员撤离上海是否意味着离开中国。

美国使馆说，美国外交官已经告知中国当局 "他们对美国公民的安全和福祉的担忧"。

法新社报导，美国国务院上周已宣布上海总领馆非紧急人员可自愿撤离，警告在中国的美国公民可能会面临“任意执法”的防疫措施。

作为回应，中国外交部发言人赵立坚周六批评华盛顿对中国防疫政策 "无端指责"。强调“中国的疫情控制政策是科学和有效”，并表示中国已经向美国提出了 "严正抗议"。

美国驻沪总领馆周二在官方微博说，“从“授权”到“命令”撤离的改变意味着，我们现在强制某些雇员撤离上海，而不是任其自行决定。我们的态势改变反映出我们所做的评估，为了因应当地不断变化的情势。

报道指， 美国决定撤出上海领事馆非紧急工作人员，也是在美中间持续的外交、经济和军事竞争的背景下作出的。

上海目前正在对抗自2019年底武汉首次出现新冠病例以来最严重的一波疫情。在封禁两周之后，疫情仍处高点。官方通报，11日新增本土确诊病例994例，无症状感染22348例。 感染人数占全国11单日新增感染24659例的九成以上。

从周一起上海开始实施“三区分级防控”，以疫情严重程度划分为封控区、控管区与防范区，在风险程度最低的防范区，允许民众可在区内适当活动。但据中央社报道援引在微信、微博等社群平台的留言显示，由于疫情仍严峻，一些被列入防范区的社区，居委会仍采取严格的封控措施，要求居民维持“足不出户”或“足不出社区”。