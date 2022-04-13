乌东大战在即 拜登为乌克兰提供大量重武器开绿灯

俄罗斯侵乌战争

图为2020年11月16日在比利时安特卫普港口卸货的美国第一装甲旅战斗队和第一骑兵师的坦克和装甲车，正准备前往东欧参加 "大西洋决心 "军事演习。这些车辆常年驻扎在德克萨斯州胡德堡。美国总统 拜登2022年4月13日宣布，将向乌克兰提供包括坦克在内的重武器。

坦克、装甲车，直升攻击机等等，在俄罗斯即将对乌克兰顿巴斯地区发动大战之际，拜登总统为美国向乌克兰提供大规模重型武器打开绿灯。拜登周三电话告知乌克兰总统泽连斯基美方对乌克兰的最新军援计划。

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美国总统拜登周三打电话给乌克兰总统泽连斯基，两人进行了近一小时通话，美方表示，拜登告知泽连斯基“美方持续援助乌克兰”事宜，泽连斯基则发推表示，两人讨论了新的军事援助计划及潜在的经济援助计划，也讨论了俄罗斯的“战争罪行”。

美国总统拜登电话中告知泽连斯基，美国对乌最新军援金额价值八亿美元，提供给乌克兰的军备包括“极其有效且已经提供给乌克兰的武器”，以及“新的高效武器”，包括火炮系统，装甲运兵系统。拜登同时下令向乌克兰增加提供直升攻击机。

美方明确表示，向乌克兰运送这批武器的目的，旨在帮助乌克兰应对俄罗斯对乌东发动的大规模战争。

这是美国军援乌克兰的重大转折，此前，美方一直拒绝向乌克兰提供重型武器，强调的理由是可能导致冲突升级，以及冒着美国被视为战争一方的危险。

一个明显的标志是，在白宫的表述中，明确抛弃了日前向乌克兰军援时使用的“防御性武器”与“进攻性武器”的区别。

拜登任职总统以来，美国已向乌克兰提供了24亿美元军援，据五角大楼匿名官员表示，最新一批军援金额为八亿美元。这位官员对媒体表示，“我们多次表述，美国将尽其所能，且以最快的速度(对乌克兰军援)，拜登总统的选项是开放的。”

美国媒体稍早前就已报道，美国最新军援极可能涉及坦克在内的重型军备，因担心引发冲突升级。直到现在美国一直拒绝向乌克兰提供。

泽连斯基已列出乌克兰急需的武器包括，T-72苏式坦克以及类似功能的坦克；S-300地对空防御系统或西方类似的系统；多管火箭发射器；战机；155毫米口径火炮；装甲运兵车装甲运兵车(APC)和步兵战车( IFV)等。

美国国防部二号人物凯瑟琳·希克斯周三主持召开与美国各大主要军火商联席会议，以加速生产对乌克兰军队最有用处的武器。

美国国防部长奥斯仃表示，召开这样一次会议主要在于了解美国国防企业生产的产品，以及告诉企业政府的需求。

自去年秋季以来，美国向乌克兰提供了基辅提供大部分国际军事援助，现在正寻求补充其武器储备，甚至预计先前并为列入计划的装备订单。

根据白宫上周公布的一份清单，美国迄今已向乌克兰提供或承诺提供1400套毒刺防空系统、5000枚标枪反坦克导弹、7000件其他反坦克武器、几百架弹簧刀“神风无人机”、7000支突击步枪、5000万发子弹，45000套防弹衣和头盔，以及激光制导火箭，美洲豹无人机，反炮和反无人机雷达，轻型装甲，安全通信系统，防雷系统等等。