澳大利亚要求所罗门群岛放弃签署与中国的安全协议，白宫官员近期也将访所

中国/ 太平洋

澳大利亚对所罗门群岛总理马纳西·索加瓦雷表达了希望所方放弃签署与中国的安全协议的诉求。

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上个月，一份遭到泄露的安全协议草案引发震动。根据外泄的文本，所罗门群岛和中国的安全协议将允许中国安全部门和海军部队部署到所罗门群岛，这加剧了美国及其盟国长期以来对中国在南太平洋扩张势力范围的担忧，认为此举将让中国有能力在该地区建设海军基地，让中国海军有能力覆盖更大的范围。

4月12日，澳大利亚政府派遣太平洋事务部长塞色利亚前往所罗门群岛首都霍尼亚拉，与该岛国总理索加瓦雷会面。塞色利亚随后发布声明表示，他曾要求索加瓦雷考虑“不去签署该协议，同时本着区域开放和透明的精神，与我们的区域安全框架保持一致，与太平洋大家庭一同协商”。

不过，澳大利亚总理莫里森周三强调，所罗门群岛并不在澳大利亚的控制之下，如果有人认为澳大利亚在设法控制所罗门群岛，这是对所罗门群岛的不尊重与冒犯。莫里森解释说，澳大利亚所做的“是在确保所罗门群岛充分意识到风险和安全问题，这些问题不仅关乎澳大利亚，还关乎太平洋的其他国家”。

目前，澳大利亚与所罗门群岛之间有着双边安全协议，去年11月所罗门群岛爆发骚乱之后，澳大利亚警察维和部队就一直留在霍尼亚拉。所罗门群岛政府日前强调，不会允许中国在该国建立军事基地。中方也否认在南太平洋寻求军事立足点。

塞色利亚称，“澳大利亚对索加瓦雷总理最近发表的声明表示欢迎，所罗门群岛在这份声明中指出，澳大利亚仍然是该国首选的安全合作伙伴。索加瓦雷总理还承诺，所罗门群岛永远不会被外国势力用作军事基地或其他军事机构驻地”。

塞色利亚本次对所罗门群岛的出访之前，美国副国务卿谢尔曼和所罗门群岛外交部长马内莱已商议，时隔29年，重新开放美国驻霍尼亚拉大使馆。谢尔曼的发言人对澳大利亚方面表示，谢尔曼本人对印太地区的近期事态发展感到忧虑。

另据英国“金融时报”周六的报道，白宫亚洲事务高级官员坎贝尔也将在本月晚些时候访问所罗门群岛。