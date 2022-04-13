美国人权报告质疑港府是否拥安全事务控制权 新疆仍存在种族灭绝

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美国国务院发表年度人权报告，批评北京政府违背国际承诺，侵蚀香港的基本自由和自治，经它改变的香港选举制度已出现「根本性缺陷」；至于《港区国安法》的落实和相关机制，已傅中国官员可公然参与香港国安事务，不肯定港府是否仍能自主控制香港的安全事务。

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国务院在美国当地时间12日发表有关198个国家和地区2021年的人权状况报告，国务卿布林肯在记者会上指出，全球65个国家共囚禁超过100万名政治犯，亦有更多国家任意拘禁个别人士作为在双边关系中的棋子。另外，中国政府则继续在新疆进行种族灭绝和反人道罪行、侵蚀香港的基本自由和自主，以及对西藏实施系统性打压。

在报告的香港部分，美国指出，中国政府背弃香港可享高度自治的国际承诺，从根本上改变香港的选举制度，使北京可以有效地阻止不获其认可的政治组织参与选举；港府亦拘捕和褫夺民主派人士的参选资格，以致在去年底的立法会选举中，亲北京阵营在90个议席中取得89席，令制度被广泛认定有「根本性缺陷」。

报告用了颇多篇幅指称国安法如何令中国官员染指香港安全事务。报告指出，根据国安法而在香港警队内新设的国家安全处，容让中国公安人员的插入，令该处在北京政府的监督下行动；另外，港府内成立的国家安全委员会，亦须向北京和由中国安全人员组成的国安公署汇报。

报告认为，公然容许中国安全人员在港运作，又不用向香港法律负责，违背了《中英联合声明》和「一国两制」方针的精神和落实，美国不确定港府是否仍能自主控制香港的安全服务。事实上，香港警队确已对被本地官员视为敢于批评中港政府的人士采取行动，包括拘捕相关的非暴力示威者、反对派政客、社运人士、记者、工会成员等人士，部分已属任意逮捕。

报告又指出，中港当局不时拘捕和威吓亲民主派人士和组织，破坏香港的基本自由。手法是先由北京控制的传媒作出指控，当局接着调查，然后切断这些组织与港府的关联，有些甚至冻结其资产，逼迫有关组织停止运作或解散。而被针对的，都是亲民主派的党派、工会及专业组织等，每年举办六四烛光悼念晚会的支联会、协助囚友的石墙花、《苹果日报》和网媒《立场新闻》都是例子。

提到中国时，报告指北京以「被消失」、任意拘禁、关押政治犯，以及严重限制言论、新闻、网络、集会、宗教及行动自由等方法打压人权。华府又谈到新疆问题，指中国对维吾尔族等少数民族犯下种族灭绝及违反人道罪，包括任意囚禁或严重剥夺近100万人的人身自由、强迫节育与堕胎和强制劳动等，在西藏则仍存在系统性压迫。