美国促放区家麟 中方斥干预表反对

香港/政治

资深传媒人区家麟前(11日)天被香港警方国家安全处以涉嫌违反「串谋发布及/或复制煽动刊物」罪拘捕，现获保释出外候查。国际记者联会、无国界记者及美国国务院发言人普赖斯（Ned Price）均促请当局立即释放区家麟及其他行使新闻自由的工作者，后者强调，新闻工作不是罪。中国外交部驻港特派员公署对有关言论表示强烈不满和坚决反对，敦促外部势力立即停止哗众取宠、无理无聊的政治表演。

广告 继续浏览后续

普赖斯昨(12日)在其社交平台推特上发帖，指香港作为自由的国际金融中心，端赖信息和意见的自由流通，促请港府释放区家麟及所有因为行使基本自由而被囚人士。

国际记联和无国界记者先后发表声明，要求港府释放区家麟及其他新闻自由捍卫者，并停止对香港记者的一切司法骚扰行为。无国界的东亚办事处执行长艾玮昂（Cédric Alviani）更敦促国际社会向北京施压，以达致这要求。「无国界」指出，自去年6月《苹果日报》被迫关闭以来，当局已用国安法起诉至少二十多名记者和新闻自由捍卫者，其中14人目前仍遭拘押。

中国外交部驻港公署在普赖斯发推后四小时发稿，批评普赖斯等政客及组织对香港警方执法说三道四，属赤裸裸干预香港事务和中国内政，对此强烈不满和坚决反对，敦促外部势力立即停止无理无聊的政治表演；而明目张胆地要求释放违法犯罪分子，是企图打「香港牌」以干涉中国内政的徒劳政治表演。发言人又说，新闻自由不是违法犯罪的「通行证」，任何人以新闻自由之名，从事危害国家安全、破坏法治和社会秩序的勾当，必将遭到法律的制裁。 至于获得保释的区家麟，仍一贯其被捕前的习惯，一连两天在脸书上说早晨、报平安，昨天称「各位的祝福全部收到，电话计算机被收，请容我慢慢回复」，今天则在回忆香港电台当节目主持人的点滴后说，「我们也许不太熟悉，……我们虽然有口难言，但心有灵犀，有共同信念，知道彼此」，接着再以「我想，玩wordle、讲声早晨、写写回忆，应该是可以的」作结。

香港过往在全球新闻自由排名榜中占据较前位置，2012年后跌势明显，在无国界记者的排名中，已由2002年的第18名滑落至2021年的第80名；而中国在180国中的排名则停留在第177名。